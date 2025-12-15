Смартфони знову матимуть лише 4 ГБ оперативної пам’яті через її дефіцит

Світовий ринок смартфонів може відкотитися назад через гострий дефіцит оперативної пам’яті. За даними TrendForce, на які посилається WccfTech, брак DRAM змушує виробників переглядати звичні конфігурації пристроїв та відкладати перехід на великі обсяги RAM щонайменше до 2027 року.

У найближчих лінійках базові та доступні моделі знову можуть отримувати лише 4 ГБ оперативної пам’яті замість нинішніх 6–8 ГБ, тоді як у середньому сегменті 12 ГБ поступово поступатимуться конфігураціям на 6–8 ГБ. У той же час розвиток флагманів фактично сповільнюється: варіанти з 16 ГБ і більше, включаючи 24 ГБ, що ще недавно активно просувалися, можуть тимчасово зникнути з фокусу виробників.

Ситуацію ускладнює зміна пріоритетів постачальників пам’яті. Зокрема, Samsung скорочує випуск HBM та робить ставку на DDR5, намагаючись отримати максимальний прибуток в умовах дефіциту. Це лише посилює тиск на мобільний сегмент.

Аналітики вважають, що такий крок назад може спонукати індустрію до більш глибокої оптимізації програмного забезпечення. Виробники смартфонів можуть посилити тиск на Google, щоб Android більш ефективно працював із меншими обсягами пам’яті. У той же час розвиток локального ІІ працює в протилежному напрямку: потреба в RAM тільки зростає, і вже лунають прогнози, що близько 20 ГБ може стати необхідним мінімумом для роботи мовних моделей на пристрої.

Щоб пом’якшити наслідки, компанії шукають альтернативи. Apple вивчає можливість зберігання великих мовних моделей у флеш-пам’яті замість RAM, а Samsung працює над спеціалізованою UFS 4.0, оптимізованою під генеративний ШІ. Паралельно виробники розглядають і практичніший крок – масове повернення слотів для microSD, що допоможе стримати ціни на смартфони на тлі подорожчання компонентів.