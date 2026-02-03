Смартфоны Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max получили чип Dimensity 9500 и аккумулятор 9000 мА·час

После нескольких тизеров и анонсов Xiaomi провела презентацию новых продуктов под брендом Redmi. Главной звездой мероприятия стал Redmi Turbo 5 Max, однако вместе с ним компания представила и более доступный, но все еще мощный смартфон – Redmi Turbo 5.

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 стал первым в мире смартфоном на новом процессоре MediaTek Dimensity 8500. Он работает в паре с оперативной памятью LPDDR5 объемом 12 или 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 на 256 или 512 ГБ. Для стабильной работы под нагрузкой Xiaomi применила новый программный механизм Rampage Engine, который точнее настраивает частоты CPU, GPU и даже DDR-памяти, обеспечивая стабильную производительность в играх и при длительных нагрузках. Также заявлены улучшенная работа беспроводной связи на километровых дистанциях, лучшая совместимость с устройствами Apple и поддержка межплатформенного обмена файлами и сообщениями.

В новинке установлен 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1268х2756 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid. Xiaomi сравнивает уровень экрана с премиальными флагманами. Панель используется фирменной технологией Super Sunlight Screen с люминофором M10 и достигает пиковой яркости 3500 нит.

На задней панели расположена двойная камера: 50-мегапиксельный основной модуль с диафрагмой f/1.5, эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с диафрагмой f/2.2 и углом. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Redmi Turbo 5 получил аккумулятор емкостью 7560 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 27 Вт. Защита от пыли и воды соответствует стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

В Китае цена Redmi Turbo 5 начинается с 1999 юаней, что эквивалентно примерно $287, за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и достигает 2599 юаней, или около $375, за максимальную конфигурацию. Продажи на внутреннем рынке уже стартовали, смартфон доступен в цветах Shadow Black, Light Sea Green и Auspicious Cloud White.

Redmi Turbo 5 Max

Смартфон Redmi Turbo 5 Max оснащен 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает пиковую яркость до 3500 нит, ШИМ-затемнение на частоте 3840 Гц, DC Dimming и Dolby Vision.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 9500s – упрощённая версия флагманского Dimensity 9500 с уровнем быстродействия, близким к Dimensity 9400. Процессор работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и накопителем UFS 5.1 емкостью.

Камерная система включает в себя 50-мегапиксельный основной модуль Light Fusion 600 с поддержкой OIS и EIS, а также 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру. Обе камеры способны записывать видео в 4K при 60 кадрах в секунду.

Ключевая особенность Redmi Turbo 5 Max – аккумулятор емкостью 9000 мА·ч, один из самых больших среди смартфонов Redmi. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и обратную проводную зарядку на 27 Вт. Xiaomi заявляет к 11 часам 10 минутам автономной работы, возможно по показателю включённого экрана. Защита корпуса от пыли и воды также соответствует стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Новинка работает на Android 16 с HyperOS 3. Среди оснащения — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики, инфракрасный порт и поддержка двух nano-SIM.

Корпус смартфона выполнен из металлической рамкой, а задняя панель изготовлена ​​из стекловолокна. Зрительно модель выделяется двойным кольцевым «турбинным» световым элементом на задней крышке. Redmi Turbo 5 Max доступен в цветах Shadow Black, Ocean Blue, Cloud White и Sunshine Orange, дизайн которого вдохновлен iPhone 17 Pro. Цены в Китае варьируются от 2499 юаней, или примерно $359, за версию 12/256 ГБ до 3099 юаней, или около $445, за конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.