Смартфон Vivo Y37 Pro получил дисплей 120 Гц, чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и батарею 6000 мАчас

Vivo представила смартфон Y37 Pro с 6.68-дюймовым HD LCD-дисплеем, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит. Устройство оснащено аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой зарядки на 44 Вт.

Основная камера имеет разрешение 50 МП, фронтальная — 5 МП. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Модель поддерживает стереодинамики, защиту от воды IP64 и оснащена боковым сканером отпечатков пальцев. Стоимость новинки в Китае составляет $255.

Ранее Vivo представила новый смартфон T-серии — T3 Pro 5G. Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 6,77 дюйма, который поддерживает частоту обновления 120 Гц и разрешение 2932×1080 пикселей. Экран отличается высокой плотностью пикселей в 387 ppi и локальной пиковой яркостью до 4500 нит. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, а в верхней части экрана находится отверстие для 16-мегапиксельной селфи-камеры.

Основная камера смартфона Виво состоит из двух сенсоров: основного на 50 Мпикс Sony IMX882 с оптической стабилизацией (OIS) и дополнительного широкоугольного объектива на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов.

В качестве процессора в Vivo T3 Pro 5G используется Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, а за питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 80 Вт. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 или 256 ГБ.

В качестве программного обеспечения используется Android 14 с фирменной оболочкой Funtouch OS 14. Производитель гарантирует обновления операционной системы на протяжении двух лет и патчи безопасности на три года.

Смартфон Vivo T3 Pro 5G обладает степенью защиты от воды IP64. Смартфон будет стоить от $300.