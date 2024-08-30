Смартфон Vivo T3 Pro 5G получил Snapdragon 7 Gen 3 и обладает степенью защиты от воды IP6430.08.24
Компания Vivo представила новый смартфон T-серии — T3 Pro 5G. Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 6,77 дюйма, который поддерживает частоту обновления 120 Гц и разрешение 2932×1080 пикселей. Экран отличается высокой плотностью пикселей в 387 ppi и локальной пиковой яркостью до 4500 нит. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, а в верхней части экрана находится отверстие для 16-мегапиксельной селфи-камеры.
Основная камера смартфона Виво состоит из двух сенсоров: основного на 50 Мпикс Sony IMX882 с оптической стабилизацией (OIS) и дополнительного широкоугольного объектива на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов.
В качестве процессора в Vivo T3 Pro 5G используется Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, а за питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 80 Вт. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 или 256 ГБ.
В качестве программного обеспечения используется Android 14 с фирменной оболочкой Funtouch OS 14. Производитель гарантирует обновления операционной системы на протяжении двух лет и патчи безопасности на три года.
Смартфон Vivo T3 Pro 5G обладает степенью защиты от воды IP64. Смартфон будет стоить от $300.
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