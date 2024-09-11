Смартфон Vivo Y37 Pro отримав дисплей 120 Гц, чіп Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 і батарею 6000 мАгод

Vivo представила смартфон Y37 Pro з 6.68-дюймовим HD LCD-дисплеєм, частотою оновлення 120 Гц та яскравістю до 1000 нит. Пристрій оснащений акумулятором на 6000 мАг за допомогою зарядки на 44 Вт.

Основна камера має роздільну здатність 50 МП, фронтальна – 5 МП. Смартфон працює на процесорі Snapdragon 4 Gen 2 з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої.

Модель підтримує стереодинаміки, захист від води IP64 та оснащена бічним сканером відбитків пальців. Вартість новинки у Китаї становить $255.

Раніше Vivo представила новий смартфон T-серії – T3 Pro 5G. Новинка отримала AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,77 дюйма, який підтримує частоту оновлення 120 Гц та роздільну здатність 2932×1080 пікселів. Екран відрізняється високою щільністю пікселів у 387 ppi та локальною піковою яскравістю до 4500 ніт. У дисплеї вбудований сканер відбитків пальців, а у верхній частині екрана знаходиться отвір для 16-мегапіксельної селфі-камери.

Основна камера смартфона Віво складається з двох сенсорів: основного на 50 Мпікс Sony IMX882 з оптичною стабілізацією (OIS) та додаткового ширококутного об’єктиву на 8 мегапікселів із кутом огляду 120 градусів.

Як процесор Vivo T3 Pro 5G використовується Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, а за живлення відповідає акумулятор ємністю 5500 мАч, що підтримує зарядку потужністю 80 Вт. Він поставляється з 8 ГБ оперативної пам’яті та внутрішнім накопичувачем на 128 або 256 ГБ.

Як програмне забезпечення використовується Android 14 з фірмовою оболонкою Funtouch OS 14. Виробник гарантує оновлення операційної системи протягом двох років і патчі безпеки на три роки.

Смартфон Vivo T3 Pro 5G має ступінь захисту від води IP64. Смартфон коштуватиме від $300.