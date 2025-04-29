Смартфон OnePlus 13T — компактный флагман с Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ +1 ТБ памяти

OnePlus официально представила OnePlus 13T — компактный флагман с акцентом на автономность. Новинка получила батарею емкостью 6260 мА·ч, что больше, чем у большинства современных флагманов, включая даже OnePlus 13 и Galaxy S25 Ultra. Такой прирост достигнут за счёт применения кремний-углеродной технологии, которая позволяет увеличить плотность энергии без роста габаритов устройства.

Несмотря на ёмкий аккумулятор, смартфон остаётся относительно лёгким — 185 г — и компактным: 6,32-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей немного больше, чем у базовых моделей Apple и Samsung, но на полдюйма меньше, чем у стандартного OnePlus 13. Экран поддерживает разрешение 2640×1216 пикселей, частоту обновления 1–120 Гц, Dolby Vision и HDR.

Аппаратная платформа включает флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ встроенной памяти. Камерный блок представлен двумя 50-мегапиксельными модулями: основным с OIS и телефото с 2-кратным зумом, а фронтальная камера — 16 Мп. Отличительной чертой OnePlus 13T стала новая настраиваемая кнопка Shortcut Key, заменившая привычный ползунок звуковых режимов. Она может запускать приложения, делать скриншоты или активировать ИИ-функции.

В Китае цена OnePlus 13T стартует от $466 за конфигурацию 12+256 ГБ и достигает $617 за топовую версию 16 ГБ + 1 ТБ. Поставки начнутся 30 апреля.