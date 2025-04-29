Смартфон OnePlus 13T – компактний флагман із Snapdragon 8 Elite та 16 ГБ +1 ТБ пам’яті

OnePlus офіційно представила OnePlus 13T – компактний флагман з акцентом на автономність. Новинка отримала батарею ємністю 6260 мА·год, що більше, ніж у більшості сучасних флагманів, включаючи навіть OnePlus 13 та Galaxy S25 Ultra. Такий приріст досягнуто рахунок застосування кремній-вуглецевої технології, яка дозволяє збільшити щільність енергії без зростання габаритів пристрою.

Незважаючи на ємний акумулятор, смартфон залишається відносно легким – 185 г – і компактним: 6,32-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей трохи більше, ніж у базових моделей Apple і Samsung, але на півдюйма менше, ніж у стандартного OnePlus 13. Екран підтримує роздільну здатність 2640× 1-120 Гц, Dolby Vision та HDR.

Апаратна платформа включає флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗП та до 1 ТБ вбудованої пам’яті. Камерний блок представлений двома 50-мегапіксельними модулями: основним з OIS та телефото з 2-кратним зумом, а фронтальна камера – 16 Мп. Відмінною рисою OnePlus 13T стала нова кнопка Shortcut Key, що настроюється, замінила звичний повзунок звукових режимів. Вона може запускати програми, робити скріншоти або активувати ІІ-функції.

У Китаї ціна OnePlus 13T стартує від $466 за конфігурацію 12+256 ГБ та досягає $617 за топову версію 16 ГБ + 1 ТБ. Постачання розпочнеться 30 квітня.