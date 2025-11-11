Смартфон Moto G67 Power за $190 получил аккумулятор 7000 мА·год, Snapdragon 7s Gen 2 и корпус аля кожзам

Motorola официально дополнила серию G новым смартфоном Moto G67 Power, главной особенностью которого стала огромная батарея на 7000 мАч типа Si/C. Производитель обещает до двух дней автономной работы без подзарядки.

Новинка получила 6,7-дюймовый LCD-дисплей Full HD+ с частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Корпус имеет защиту IP64 от пыли и брызг, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.

Работает Moto G67 Power на чипе Snapdragon 7s Gen 2, имеет до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Есть сканер отпечатков пальцев на боковой панели, стереодинамики и задняя панель из экокожи.

Камера состоит из 50 Мпикс основного сенсора Sony LYT 600 и 8 МП сверхширокоугольного модуля, а передняя имеет разрешение 32 Мпикс.

Смартфон Moto G67 Power работает на Android 15, получит одно большое обновление ОС и три года патчей безопасности.

Moto G67 Power представлен в трех цветах, созданных совместно с Pantone – Cilantro, Parachute Purple и Blue Curacao. Продажи стартуют 12 ноября, а базовая версия 8/128 ГБ будет стоить около 190 долларов.