Смартфон Google Pixel 9a представили ранее из-за утечек. Цена — $500, старт продаж — в апреле

Google решила не дожидаться официального анонса и представил новый Pixel 9a, несмотря на то, что смартфон поступит в продажу только в апреле. Устройство сохранило общий стиль линейки Pixel 9, однако отличается отсутствием выраженного выступа камеры. Корпус выполнен в плоском дизайне, задняя панель также остается ровной. В отличие от предшественника Pixel 8a, новый смартфон получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Pixel 9a оснащен 6,3-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2424×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 1800 нит в режиме HDR и 2700 нит в пиковом значении. В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

За производительность отвечает процессор Google Tensor G4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ или 256 ГБ. Смартфон получил переработанную систему камер. Основной 64-МП сенсор заменили на 48-МП с оптической стабилизацией и автофокусом Quad PD Dual Pixel AF. Камера поддерживает видеозапись в 4K при 60 кадрах в секунду. 13-МП сверхширокоугольный модуль ограничен съемкой в 4K при 30 кадрах в секунду. В серии A впервые появились функции Macro Focus для съемки вблизи и поддержка астрофотографии.

Емкость аккумулятора увеличена до 5100 мАч, время автономной работы заявлено на уровне 30 часов. Поддерживается проводная зарядка мощностью 33 Вт и беспроводная Qi на 7,5 Вт. Pixel 9a поставляется с предустановленной Android 15 и семилетним циклом обновлений.

Смартфон будет доступен в четырех цветах: Obsidian, Porcelain, Iris и Peony. Однако не все варианты появятся во всех регионах. Стоимость Pixel 9a составит $499, что на $100 дешевле iPhone 16e. Задержка выпуска связана с проверкой качества компонентов, выявленных в небольшом числе устройств, что Google подтвердил некоторым техническим изданиям.