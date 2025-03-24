Смартфон Google Pixel 9a представили ранее из-за утечек. Цена — $500, старт продаж — в апреле24.03.25
Google решила не дожидаться официального анонса и представил новый Pixel 9a, несмотря на то, что смартфон поступит в продажу только в апреле. Устройство сохранило общий стиль линейки Pixel 9, однако отличается отсутствием выраженного выступа камеры. Корпус выполнен в плоском дизайне, задняя панель также остается ровной. В отличие от предшественника Pixel 8a, новый смартфон получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68.
Pixel 9a оснащен 6,3-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2424×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 1800 нит в режиме HDR и 2700 нит в пиковом значении. В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев.
За производительность отвечает процессор Google Tensor G4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ или 256 ГБ. Смартфон получил переработанную систему камер. Основной 64-МП сенсор заменили на 48-МП с оптической стабилизацией и автофокусом Quad PD Dual Pixel AF. Камера поддерживает видеозапись в 4K при 60 кадрах в секунду. 13-МП сверхширокоугольный модуль ограничен съемкой в 4K при 30 кадрах в секунду. В серии A впервые появились функции Macro Focus для съемки вблизи и поддержка астрофотографии.
Емкость аккумулятора увеличена до 5100 мАч, время автономной работы заявлено на уровне 30 часов. Поддерживается проводная зарядка мощностью 33 Вт и беспроводная Qi на 7,5 Вт. Pixel 9a поставляется с предустановленной Android 15 и семилетним циклом обновлений.
Смартфон будет доступен в четырех цветах: Obsidian, Porcelain, Iris и Peony. Однако не все варианты появятся во всех регионах. Стоимость Pixel 9a составит $499, что на $100 дешевле iPhone 16e. Задержка выпуска связана с проверкой качества компонентов, выявленных в небольшом числе устройств, что Google подтвердил некоторым техническим изданиям.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Расскажем про еще одну интересный микрофон для записи подкастов и видеоблогов. Ugreen CM769 – бюджетная модель, посмотрим, как она справляется с записью голоса и звуков.
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Смартфон Google Pixel 9a представили ранее из-за утечек. Цена — $500, старт продаж — в апреле Google смартфон
Google решила не дожидаться официального анонса и представил новый Pixel 9a, несмотря на то, что смартфон поступит в продажу только в апреле.
Windows 11 получит экранную клавиатуру с набором текста при помощи контроллера Xbox Windows Xbox контроллер обновление
Обновленная клавиатура Windows 11 поддерживает ряд быстрых команд, знакомых владельцам Xbox.
Смартфон Google Pixel 9a представили ранее из-за утечек. Цена — $500, старт продаж — в апреле
Windows 11 получит экранную клавиатуру с набором текста при помощи контроллера Xbox
Ведущие Top Gear и Grand Tour снимут новое автошоу
Электрокары Xiaomi SU7 продала 200 000 автомобилей менее чем за год
Xbox 360 оказалось легко взломать с помощью USB-флешки
Tesla Autopilot не видит нарисованных дорог и детей в тумане из-за использования камер без лидаров
Asus: Программа вознаграждений ROG Elite Rewards доступна в Украине
Летсплеи и видеоблогеры вредят продажам игр
Альтернативой Starlink для армии Украины станет европейский Eutelsat
Новые процессоры Qualcomm Snapdragon G предназначены для портативных игровых консолей
В Telegram зарегистрировано уже более 1 млрд пользователей