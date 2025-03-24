Смартфон Google Pixel 9a представили раніше через витік. Ціна – $500, старт продажів – у квітні24.03.25
Google вирішила не чекати офіційного анонсу і представив новий Pixel 9a, незважаючи на те, що смартфон надійде у продаж лише у квітні. Пристрій зберіг загальний стиль лінійки Pixel 9, проте відрізняється відсутністю вираженого виступу камери. Корпус виконаний у плоскому дизайні, задня панель також залишається рівною. На відміну від попередника Pixel 8a, новий смартфон отримав захист від пилу та води за стандартом IP68.
Pixel 9a оснащений 6,3-дюймовим pOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2424х1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Яскравість екрану досягає 1800 ніт у режимі HDR і 2700 ніт у піковому значенні. У дисплеї вбудовано оптичний сканер відбитків пальців.
За продуктивність відповідає процесор Google Tensor G4 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 ГБ або 256 ГБ. Смартфон одержав перероблену систему камер. Основний 64-МП сенсор замінили на 48-МП з оптичною стабілізацією та автофокусом Quad PD Dual Pixel AF. Камера підтримує відеозапис у 4K при 60 кадрах за секунду. 13-МП надширококутний модуль обмежений зйомкою 4K при 30 кадрах в секунду. У серії A вперше з’явилися функції Macro Focus для зйомки поблизу та підтримка астрофотографія.
Місткість акумулятора збільшена до 5100 мАг, час автономної роботи заявлено на рівні 30 годин. Підтримується провідна зарядка потужністю 33 Вт та бездротова Qi на 7,5 Вт. Pixel 9a поставляється з попередньо встановленим Android 15 і семирічним циклом оновлень.
Смартфон буде доступний у чотирьох кольорах: Obsidian, Porcelain, Iris та Peony. Однак не всі варіанти з’являться у всіх регіонах. Вартість Pixel 9a складе $499, що на $100 дешевше за iPhone 16e. Затримка випуску пов’язана з перевіркою якості компонентів, виявлених у невеликій кількості пристроїв, що Google підтвердив деяким технічним виданням.
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