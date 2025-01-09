Смарт-часы Garmin Instinct 3 с дисплеем AMOLED и «неограниченным» временем автономной работы стоят $40009.01.25
Garmin представила новую версию своих смарт-часов Instinct 3, предназначенных для активного отдыха. Новинка получила AMOLED-дисплей или солнечный экран, металлическую рамку и встроенный фонарик.
Instinct 3 предлагает улучшенную автономность: до 24 дней работы от одной зарядки и неограниченное время работы для версии Solar, которая зависит от солнечных условий. По данным компании, благодаря улучшенной солнечной батарее, модель обеспечивает в пять раз больше времени работы в режиме GPS по сравнению с предшественником, Instinct 2 Solar.
Часы имеют корпус из армированного волокном полимера с прочностью MIL-STD 810 и водонепроницаемостью до 100 метров. Они доступны в двух версиях: AMOLED и Solar, с размерами 45 мм и 50 мм и в таких цветах, как Neotropic, Black и Electric Lime. Также предложен новый Instinct E с размером 40 мм.
Instinct 3 поддерживает стандартный набор функций для мониторинга здоровья, включая отслеживание пульса, качества сна, вариабельности сердечного ритма и другие. Часы также поддерживают бесконтактные платежи Garmin Pay.
Цены на Instinct 3 варьируются от $299 (для Instinct E) до $499 за модель с AMOLED-дисплеем (50 мм). Заказы начнутся с 10 января.
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