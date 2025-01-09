Смарт-годинник Garmin Instinct 3 з дисплеєм AMOLED та «необмеженим» часом автономної роботи коштують $400

Garmin представила нову версію свого смарт-годинника Instinct 3, призначеного для активного відпочинку. Новинка отримала AMOLED-дисплей або сонячний екран, металеву рамку та вбудований ліхтарик.

Instinct 3 пропонує покращену автономність: до 24 днів роботи від однієї зарядки та необмежений час роботи для версії Solar, яка залежить від сонячних умов. За даними компанії, завдяки покращеній сонячній батареї модель забезпечує в п’ять разів більше часу роботи в режимі GPS в порівнянні з попередником, Instinct 2 Solar.

Годинник має корпус з армованого волокном полімеру з міцністю MIL-STD 810 та водонепроникністю до 100 метрів. Вони доступні у двох версіях: AMOLED та Solar, з розмірами 45 мм та 50 мм та у таких кольорах, як Neotropic, Black та Electric Lime. Також запропоновано новий Instinct E з розміром 40 мм.



Instinct 3 підтримує стандартний набір функцій моніторингу здоров’я, включаючи відстеження пульсу, якості сну, варіабельності серцевого ритму та інші. Годинник також підтримує безконтактні платежі Garmin Pay.

Ціни на Instinct 3 варіюються від $299 (для Instinct E) до $499 за модель з AMOLED-дисплеєм (50 мм). Замовлення розпочнуться з 10 січня.