Samsung будет производить больше всего памяти для Apple    

Samsung будет производить больше всего памяти для Apple25.12.25
Компания Samsung стала основным поставщиком оперативной памяти для линейки iPhone 17, увеличила свою долю до 60–70 процентов, тогда как SK Hynix и Micron сместили фокус на выпуск высокоскоростной памяти для задач искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Korea Economic.
Ранее SK Hynix поставляла для iPhone сопоставимые с Samsung объемы оперативной памяти, а Micron выступала третьим, более мелким поставщиком. Ситуация поменялась после того, как SK Hynix и Micron сделали ставку на создание памяти HBM для ИИ-систем. В результате объемы выпуска LPDDR сократились, и Apple была вынуждена в большей степени опираться на мощности Samsung.
Как отмечается в публикации, Apple решила нарастить закупки у Samsung, рассматривая компанию как ключевого поставщика LPDDR-памяти для производства примерно 230 миллионов iPhone в год. Источники также утверждают, что корпорация из Купертино уже разместила крупный заказ на оперативную память и для будущей линейки iPhone 18.
Один из представителей полупроводниковой отрасли заявил, что Samsung располагает исключительными производственными возможностями и фактически остается единственной компанией, способной стабильно обеспечивать потребности Apple в оперативной памяти на фоне того, что другие поставщики сосредоточены на сегменте HBM.
Для Samsung сложившаяся ситуация означает удобство не только за счет увеличения объемов поставок, но и благодаря росту цен на память. Стоимость 12 ГБ LPDDR5X, используемой в моделях iPhone 17 Air, Pro и Pro Max, выросла с 30 долларов в начале 2025 года до примерно 70 долларов на текущий момент.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Samsung будет производить больше всего памяти для Apple Apple Samsung бизнес оперативная память
Samsung стала основным поставщиком оперативной памяти для линейки iPhone 17, увеличила свою долю до 60–70 процентов, тогда как SK Hynix и Micron сместили фокус на выпуск высокоскоростной памяти для ИИ
Xiaomi Watch 5 — первые умные часы со сразу двумя медицинскими сенсорами Xiaomi умные часы
Xiaomi Watch 5 станет старшим решением в линейке носимых устройств бренда. Часы построены на платформе Qualcomm Snapdragon W5
Samsung будет производить больше всего памяти для Apple
Lenovo Adaptable Keyboard может адаптировать силу нажатия
NVIDIA вводит ограничения для всех пользователей GeForce Now
Дефицит памяти вынуждает продавать готовые ПК без ОЗУ
Мошенники продают оперативную память DDR4 под видом DDR5
Revolut прекращает работу в Украине
Японцы выпустили увлажнитель в бюсте Дарта Вейдера
Lenovo показала экспериментальный ноутбук Legion Pro Rollable с разворачивающимся экраном
KLM ввела первые электрические тягачи для самолетов