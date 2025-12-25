Samsung будет производить больше всего памяти для Apple

Компания Samsung стала основным поставщиком оперативной памяти для линейки iPhone 17, увеличила свою долю до 60–70 процентов, тогда как SK Hynix и Micron сместили фокус на выпуск высокоскоростной памяти для задач искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Korea Economic.

Ранее SK Hynix поставляла для iPhone сопоставимые с Samsung объемы оперативной памяти, а Micron выступала третьим, более мелким поставщиком. Ситуация поменялась после того, как SK Hynix и Micron сделали ставку на создание памяти HBM для ИИ-систем. В результате объемы выпуска LPDDR сократились, и Apple была вынуждена в большей степени опираться на мощности Samsung.

Как отмечается в публикации, Apple решила нарастить закупки у Samsung, рассматривая компанию как ключевого поставщика LPDDR-памяти для производства примерно 230 миллионов iPhone в год. Источники также утверждают, что корпорация из Купертино уже разместила крупный заказ на оперативную память и для будущей линейки iPhone 18.

Один из представителей полупроводниковой отрасли заявил, что Samsung располагает исключительными производственными возможностями и фактически остается единственной компанией, способной стабильно обеспечивать потребности Apple в оперативной памяти на фоне того, что другие поставщики сосредоточены на сегменте HBM.

Для Samsung сложившаяся ситуация означает удобство не только за счет увеличения объемов поставок, но и благодаря росту цен на память. Стоимость 12 ГБ LPDDR5X, используемой в моделях iPhone 17 Air, Pro и Pro Max, выросла с 30 долларов в начале 2025 года до примерно 70 долларов на текущий момент.