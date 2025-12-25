Samsung вироблятиме найбільше пам’яті для Apple

Компанія Samsung стала основним постачальником оперативної пам’яті для лінійки iPhone 17, збільшила свою частку до 60-70 відсотків, тоді як SK Hynix та Micron змістили фокус на випуск високошвидкісної пам’яті для завдань штучного інтелекту. Про це повідомляє The Korea Economic.

Раніше SK Hynix постачала для iPhone сумісні з Samsung обсяги оперативної пам’яті, а Micron виступала третім, дрібнішим постачальником. Ситуація змінилася після того, як SK Hynix та Micron зробили ставку на створення пам’яті HBM для ШІ-систем. В результаті обсяги випуску LPDDR скоротилися, і Apple була змушена більшою мірою спиратися на потужності Samsung.

Як зазначається у публікації, Apple вирішила наростити закупівлі у Samsung, розглядаючи компанію як ключового постачальника LPDDR-пам’яті для виробництва приблизно 230 мільйонів iPhone на рік. Джерела також стверджують, що корпорація з Купертіно вже розмістила велике замовлення на оперативну пам’ять для майбутньої лінійки iPhone 18.

Один із представників напівпровідникової галузі заявив, що Samsung має виняткові виробничі можливості і фактично залишається єдиною компанією, здатною стабільно забезпечувати потреби Apple в оперативній пам’яті на тлі того, що інші постачальники зосереджені на сегменті HBM.

Для Samsung ситуація, що склалася, означає зручність не тільки за рахунок збільшення обсягів поставок, але і завдяки зростанню цін на пам’ять. Вартість 12 ГБ LPDDR5X, що використовується в моделях iPhone 17 Air, Pro та Pro Max, зросла з 30 доларів на початку 2025 року до приблизно 70 доларів на поточний момент.