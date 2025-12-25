Samsung вироблятиме найбільше пам’яті для Apple    

Samsung вироблятиме найбільше пам’яті для Apple25.12.25
Компанія Samsung стала основним постачальником оперативної пам’яті для лінійки iPhone 17, збільшила свою частку до 60-70 відсотків, тоді як SK Hynix та Micron змістили фокус на випуск високошвидкісної пам’яті для завдань штучного інтелекту. Про це повідомляє The Korea Economic.
Раніше SK Hynix постачала для iPhone сумісні з Samsung обсяги оперативної пам’яті, а Micron виступала третім, дрібнішим постачальником. Ситуація змінилася після того, як SK Hynix та Micron зробили ставку на створення пам’яті HBM для ШІ-систем. В результаті обсяги випуску LPDDR скоротилися, і Apple була змушена більшою мірою спиратися на потужності Samsung.
Як зазначається у публікації, Apple вирішила наростити закупівлі у Samsung, розглядаючи компанію як ключового постачальника LPDDR-пам’яті для виробництва приблизно 230 мільйонів iPhone на рік. Джерела також стверджують, що корпорація з Купертіно вже розмістила велике замовлення на оперативну пам’ять для майбутньої лінійки iPhone 18.
Один із представників напівпровідникової галузі заявив, що Samsung має виняткові виробничі можливості і фактично залишається єдиною компанією, здатною стабільно забезпечувати потреби Apple в оперативній пам’яті на тлі того, що інші постачальники зосереджені на сегменті HBM.
Для Samsung ситуація, що склалася, означає зручність не тільки за рахунок збільшення обсягів поставок, але і завдяки зростанню цін на пам’ять. Вартість 12 ГБ LPDDR5X, що використовується в моделях iPhone 17 Air, Pro та Pro Max, зросла з 30 доларів на початку 2025 року до приблизно 70 доларів на поточний момент.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники 2025 року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Samsung вироблятиме найбільше пам’яті для Apple Apple Samsung бізнес оперативна пам'ять
Samsung стала основним постачальником оперативної пам’яті для лінійки iPhone 17, збільшила свою частку до 60–70 відсотків, тоді як SK Hynix та Micron змістили фокус на випуск високошвидкісної пам’яті для ШІ
Xiaomi Watch 5 – перший розумний годинник з відразу двома медичними сенсорами Xiaomi смарт-годинник
Xiaomi Watch 5 стане старшим рішенням в лінійці пристроїв бренду. Годинник побудований на платформі Qualcomm Snapdragon W5
Samsung вироблятиме найбільше пам’яті для Apple
Lenovo Adaptable Keyboard може адаптувати силу натискання
NVIDIA вводить обмеження для всіх користувачів GeForce Now
Дефіцит пам’яті змушує продавати готові комп’ютери без ОЗУ
Шахраї продають оперативну пам’ять DDR4 під виглядом DDR5
Revolut припиняє роботу в Україні
Японці випустили зволожувач у бюсті Дарта Вейдера
Lenovo показала експериментальний ноутбук Legion Pro Rollable з екраном, що розгортається
KLM запровадила перші електричні тягачі для літаків
Передплата ChatGPT в Україні тепер доступна за $4