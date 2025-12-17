Rogbid Enduro — защищенные смарт-часы с большим аккумулятором на 1100 мАч и ценой всего $30  

Rogbid Enduro — защищенные смарт-часы с большим аккумулятором на 1100 мАч и ценой всего $3017.12.25
Китайская компания Rogbid представила смарт-часы Rogbid Enduro, сделав акцент на автономности и повышенной прочности. Новинка позиционируется как устройство для активного образа жизни и на фоне большинства конкурентов с аккумуляторами ёмкостью 300–500 мА·ч выделяется значительно более выносливой батареей.
Rogbid Enduro оценены в $30 и оснащены 1,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 360×360 пикселей, поддерживают Bluetooth-звонки, уведомления и более сотни спортивных режимов. Часы соответствуют стандартам защиты MIL-STD-810H, IP69K и 5ATM, что предполагает устойчивость к воде, пыли и механическим воздействиям.
Ключевой особенностью модели стал аккумулятор на 1100 мА·ч, который, по заявлению виробника, обеспечивает до 40 дней активной работы и до 100 дней в режиме ожидания. Металлический корпус дополняют встроенные динамик, микрофон и яркий фонарик. Устройство работает без полноценной операционной системы, что также положительно влияет на автономность.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Rogbid Enduro — защищенные смарт-часы с большим аккумулятором на 1100 мАч и ценой всего $30 защита умные часы
Китайская компания Rogbid представила смарт-часы Rogbid Enduro, сделав акцент на автономности и повышенной прочности
На Steam в 2025 году вышло более 19 тысяч игр, половину игроки даже не заметили Steam игры
В 2025 году на платформе Steam вышло более 19 тысяч игр — это новый рекорд сервиса и больше, чем в прошлом, когда было зафиксировано 18 559 релизов
Rogbid Enduro — защищенные смарт-часы с большим аккумулятором на 1100 мАч и ценой всего $30
ROI в E-commerce: Оценка рисков и выгод индивидуальной разработки интернет-магазина
ASUS ROG выпустила игровой монитор с матрицей 5K 180 Гц и QHD 330 Гц
Лучшие игры 2025 года по версии Digital Foundry
Apple MacBook Pro 14 M5: стоит ли переплачивать за Pro-уровень
lifecell предлагает MNP-абонентам зафиксировать тариф на 2 года
Воздушная тревога в Украине будет срабатывать точнее и быстрее
Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита
Браузер Google Disco может создавать веб-приложения