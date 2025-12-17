Rogbid Enduro — защищенные смарт-часы с большим аккумулятором на 1100 мАч и ценой всего $30

Китайская компания Rogbid представила смарт-часы Rogbid Enduro, сделав акцент на автономности и повышенной прочности. Новинка позиционируется как устройство для активного образа жизни и на фоне большинства конкурентов с аккумуляторами ёмкостью 300–500 мА·ч выделяется значительно более выносливой батареей.

Rogbid Enduro оценены в $30 и оснащены 1,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 360×360 пикселей, поддерживают Bluetooth-звонки, уведомления и более сотни спортивных режимов. Часы соответствуют стандартам защиты MIL-STD-810H, IP69K и 5ATM, что предполагает устойчивость к воде, пыли и механическим воздействиям.

Ключевой особенностью модели стал аккумулятор на 1100 мА·ч, который, по заявлению виробника, обеспечивает до 40 дней активной работы и до 100 дней в режиме ожидания. Металлический корпус дополняют встроенные динамик, микрофон и яркий фонарик. Устройство работает без полноценной операционной системы, что также положительно влияет на автономность.