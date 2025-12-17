Rogbid Enduro – захищений смарт-годинник з великим акумулятором на 1100 мАч і ціною всього $30  

Rogbid Enduro – захищений смарт-годинник з великим акумулятором на 1100 мАч і ціною всього $3017.12.25
Китайська компанія Rogbid представила смарт-годинник Rogbid Enduro, зробивши акцент на автономності та підвищеній міцності. Новинка позиціонується як пристрій для активного способу життя і на тлі більшості конкурентів з акумуляторами ємністю 300-500 мА·год виділяється значно витривалішою батареєю.
Rogbid Enduro оцінені в $30 і оснащені 1,7-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 360×360 пікселів, підтримують Bluetooth-дзвінки, сповіщення та більше сотні спортивних режимів. Годинник відповідає стандартам захисту MIL-STD-810H, IP69K і 5ATM, що передбачає стійкість до води, пилу та механічних впливів.
Ключовою особливістю моделі став акумулятор на 1100 мАч, який, за заявою виробника, забезпечує до 40 днів активної роботи і до 100 днів у режимі очікування. Металевий корпус доповнюють вбудовані динамік, мікрофон та яскравий ліхтарик. Пристрій працює без повноцінної операційної системи, що також позитивно впливає на автономність.
