Revolut прекращает работу в Украине   

Revolut прекращает работу в Украине23.12.25
С 22 декабря пользователи Revolut в Украине начали получать уведомления о предстоящем закрытии их счетов. В сообщениях банк указывает формулировку «в связи с требованиями местного законодательства», не уточняя деталей.
Как следует из сообщения, которым поделилась автор Forbes, клиенты смогут в течение 60 дней вывести средства и сохранить необходимые выписки. В этот же период счета продолжат работать в обычном режиме. В Revolut отмечают, что пока не могут предоставлять услуги жителям Украины, но допускают возвращение на рынок в будущем и обещают сообщить об изменениях.
После окончания отведенного срока счет будет закрыт, а оставшиеся средства можно будет вывести только на внешний банковский счет после конвертации в евро. Все активы в криптовалютах и металлах необходимо продать до даты закрытия, иначе компания сделает это автоматически и зачислит средства в фиатной валюте на основной счет. Деньги со общих и детских счетов перед закрытием также будут переведены на основной.
В Revolut заявляют, что пользователям, которые оплатили подписку и не смогут ею воспользоваться из-за закрытия счета, возвратят деньги. Любые поступления после закрытия будут автоматически отправляться обратно отправителям.
Revolut – британский необанк, одним из сооснователей которого является украинец Влад Яценко. После последнего инвестиционного раунда компания была оценена в 75 млрд долларов. Сервис планировал полноценно выйти на украинский рынок в феврале, предлагая счета в гривне и десятках валют на базе лицензии литовского Revolut Bank UAB. Однако после обращения НБУ с требованием получить украинскую банковскую лицензию компания приостановила регистрацию новых клиентов. Причины остановки работы и последующего решения о закрытии счетов в Revolut официально не раскрывают.
