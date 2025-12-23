  

Revolut припиняє роботу в Україні

23.12.25

freelancer

 

З 22 грудня користувачі Revolut в Україні почали отримувати повідомлення про закриття їхніх рахунків. У повідомленнях банк зазначає формулювання “у зв’язку з вимогами місцевого законодавства”, не уточнюючи деталей.

 

Як випливає з повідомлення, яким поділилася авторка Forbes, клієнти зможуть протягом 60 днів вивести кошти та зберегти необхідні виписки. У цей же період рахунки продовжать працювати у звичайному режимі. У Revolut зазначають, що поки що не можуть надавати послуги жителям України, але допускають повернення на ринок у майбутньому та обіцяють повідомити про зміни.

 

Після закінчення відведеного терміну рахунок буде закрито, а кошти, що залишилися, можна буде вивести тільки на зовнішній банківський рахунок після конвертації в євро. Усі активи в криптовалютах та металах необхідно продати до дати закриття, інакше компанія зробить це автоматично та зарахує кошти у фіатній валюті на основний рахунок. Гроші із загальних та дитячих рахунків перед закриттям також будуть переведені на основний.

 

У Revolut заявляють, що користувачам, які сплатили підписку і не зможуть нею скористатися через закриття рахунку, повернуть гроші. Будь-які надходження після закриття автоматично відправлятимуться назад відправникам.

 

Revolut – британський необанк, одним із співзасновників якого є українець Влад Яценко. Після останнього інвестиційного раунду компанія була оцінена у 75 млрд доларів. Сервіс планував повноцінно вийти на український ринок у лютому, пропонуючи рахунки у гривні та десятках валют на базі ліцензії литовського Revolut Bank UAB. Однак після звернення НБУ з вимогою отримати українську банківську ліцензію, компанія призупинила реєстрацію нових клієнтів. Причини зупинення роботи та подальшого рішення про закриття рахунків у Revolut офіційно не розкривають.


