Рецензии игр в Steam теперь группируются по языку21.08.25
18 августа Valve изменила систему отзывов в Steam, сделав акцент на языковом факторе. Теперь в тех играх, где есть не менее 2000 рецензий в целом и хотя бы 200 написаны на одном языке, пользователи будут видеть не только общий рейтинг, но и отдельную оценку, сформированную именно по отзывам на их языке.
В компании поясняют, что это позволит точнее отражать настроение игроков из разных регионов. Особенно часто проблемы с локализацией первыми замечают иностранные пользователи, и теперь такие моменты напрямую скажутся на оценке. Порог в 10 отзывов Valve признала слишком низким для объективного результата. Система языковых отзывов включена по умолчанию, хотя многие другие параметры можно по-прежнему регулировать вручную.
Официально Valve не упоминает «бомбардировки отзывами», однако обновление трудно отделить от недавних скандалов. Так, souls-like Wuchang: Fallen Feathers получил волну негативных отзывов на китайском, после чего разработчики выпустили патч, изменивший сюжет и историческую интерпретацию. А в начале лета Helldivers 2 столкнулась с более чем 2600 отзывами, преимущественно от китайских игроков, недовольных развитием внутриигровой кампании.
