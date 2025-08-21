Рецензії ігор у Steam тепер групуються за мовою21.08.25
18 серпня Valve змінила систему відгуків у Steam, наголосивши на мовному факторі. Тепер у тих іграх, де є не менше 2000 рецензій загалом і хоча б 200 написані однією мовою, користувачі бачитимуть не лише загальний рейтинг, а й окрему оцінку, сформовану саме за відгуками їхньою мовою.
У компанії пояснюють, що це дозволить точніше відображати настрій гравців із різних регіонів. Особливо часто проблеми з локалізацією першими помічають іноземні користувачі, і тепер такі моменти безпосередньо позначаться на оцінці. Поріг у 10 відгуків Valve визнала надто низьким для об’єктивного результату. Система мовних відгуків включена за замовчуванням, хоча багато інших параметрів можна регулювати вручну.
Офіційно Valve не згадує «бомбардування відгуками», проте оновлення важко відокремити від недавніх скандалів. Так, souls-like Wuchang: Fallen Feathers отримав хвилю негативних відгуків китайською, після чого розробники випустили патч, який змінив сюжет та історичну інтерпретацію. А на початку літа Helldivers 2 зіткнулася з більш ніж 2600 відгуками, переважно від китайських гравців, незадоволених розвитком внутрішньоігрової кампанії.
