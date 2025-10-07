Разработчик monobank привлек инвестиций на $1 млрд07.10.25
Украинский IT-холдинг Fintech-IT Group, разрабатывающий программное обеспечение для monobank, официально стал первым fintech-«единорогом» в Украине. Компания привлекла инвестиции от фонда UMAEF при оценке свыше $1 млрд.
UMAEF стал первым внешним инвестором Fintech-IT Group и привёл к сделке группу американских частных инвесторов. Представитель фонда войдёт в совет директоров холдинга.
Холдинг основан Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским. В его состав входят компании «Фінтек Бенд», «Кілобайт1024», «Шейк-ту-Пей», «Ей Сі Ді Сі Процессінг» и другие. Основной бизнес — поставка ПО для АТ «Універсалбанк», в рамках проекта monobank, который менее чем за 8 лет вышел на второе место в Украине по числу платёжных карт (9,97 млн клиентов).
Привлечённые средства пойдут на развитие новых продуктов для бизнеса — платформы финансирования МСП, расширение цифровых банковских сервисов, а также подготовку к IPO в США.
Сооснователи отметили, что сделка стала «сильным сигналом»: даже во время войны ведущие американские инвесторы готовы вкладывать в украинскую экономику.
Помимо разработки для monobank, Fintech-IT Group работает над проектами Expirenza (цифровизация оплаты и чаевых для ресторанов), Base by mono (сервис монетизации для онлайн-креаторов) и маркетплейсом market by mono.
Фонд UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund) был создан Конгрессом США в 1994 году. За время своей работы он вложил $190 млн в 143 компании, обеспечив более 27 000 рабочих мест в Украине и Молдове. Фонд также участвовал в запуске Horizon Capital в 2006 году и получил финансирование от правительства США на сумму $150 млн, обеспечив доступ к $2,4 млрд капитала для региональных компаний.
