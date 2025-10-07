Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд.

Український IT-холдинг Fintech-IT Group, який розробляє програмне забезпечення для monobank, офіційно став першим fintech-«єдинорогом» в Україні. Компанія залучила інвестиції від фонду UMAEF в оцінці понад $1 млрд.

UMAEF став першим зовнішнім інвестором Fintech-IT Group і привів до операції групу американських приватних інвесторів. Представник фонду увійде до ради директорів холдингу.

Холдинг заснований Олегом Гороховським та Михайлом Рогальським. До його складу входять компанії “Фінтек Бенд”, “Кілобайт1024”, “Шейк-ту-Пей”, “Ей Сі Ді Сі Процессінг” та інші. Основний бізнес — постачання ПЗ для АТ «Універсалбанк» у рамках проекту monobank, який менш ніж за 8 років вийшов на друге місце в Україні за кількістю платіжних карток (9,97 млн ​​клієнтів).

Залучені кошти підуть на розвиток нових продуктів для бізнесу – платформи фінансування МСП, розширення цифрових банківських сервісів та підготовку до IPO у США.

Співзасновники зазначили, що операція стала «сильним сигналом»: навіть під час війни провідні американські інвестори готові вкладати українську економіку.

Крім розробки для monobank, Fintech-IT Group працює над проектами Expirenza (цифровізація оплати та чайових для ресторанів), Base by mono (сервіс монетизації для онлайн-креаторів) та маркетплейсом market by mono.

Фонд UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund) було створено Конгресом США у 1994 році. За час своєї роботи він вклав $190 млн у 143 компанії, забезпечивши понад 27 000 робочих місць в Україні та Молдові. Фонд також брав участь у запуску Horizon Capital у 2006 році та отримав фінансування від уряду США на суму $150 млн, забезпечивши доступ до $2,4 млрд капіталу для регіональних компаній.