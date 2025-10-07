Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд.07.10.25
Український IT-холдинг Fintech-IT Group, який розробляє програмне забезпечення для monobank, офіційно став першим fintech-«єдинорогом» в Україні. Компанія залучила інвестиції від фонду UMAEF в оцінці понад $1 млрд.
UMAEF став першим зовнішнім інвестором Fintech-IT Group і привів до операції групу американських приватних інвесторів. Представник фонду увійде до ради директорів холдингу.
Холдинг заснований Олегом Гороховським та Михайлом Рогальським. До його складу входять компанії “Фінтек Бенд”, “Кілобайт1024”, “Шейк-ту-Пей”, “Ей Сі Ді Сі Процессінг” та інші. Основний бізнес — постачання ПЗ для АТ «Універсалбанк» у рамках проекту monobank, який менш ніж за 8 років вийшов на друге місце в Україні за кількістю платіжних карток (9,97 млн клієнтів).
Залучені кошти підуть на розвиток нових продуктів для бізнесу – платформи фінансування МСП, розширення цифрових банківських сервісів та підготовку до IPO у США.
Співзасновники зазначили, що операція стала «сильним сигналом»: навіть під час війни провідні американські інвестори готові вкладати українську економіку.
Крім розробки для monobank, Fintech-IT Group працює над проектами Expirenza (цифровізація оплати та чайових для ресторанів), Base by mono (сервіс монетизації для онлайн-креаторів) та маркетплейсом market by mono.
Фонд UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund) було створено Конгресом США у 1994 році. За час своєї роботи він вклав $190 млн у 143 компанії, забезпечивши понад 27 000 робочих місць в Україні та Молдові. Фонд також брав участь у запуску Horizon Capital у 2006 році та отримав фінансування від уряду США на суму $150 млн, забезпечивши доступ до $2,4 млрд капіталу для регіональних компаній.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд. банк події в Україні фінанси
Український IT-холдинг Fintech-IT Group, який розробляє програмне забезпечення для monobank, офіційно став першим fintech-«єдинорогом» в Україні.
Оновлений планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащений екраном 144 Гц Lenovo планшет
Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащений 12,7-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 2944×1840 пікселів. Частота оновлення 144 Гц забезпечує плавне зображення під час прокручування
Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд.
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99
Скани документів користувачів Discord були вкрадені
Microsoft підняла вартість підписки Game Pass в Україні
Міні-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 отримав нові процесори AMD Zen 4
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M07 отримав 6 років оновлень
Вартість Біткоїна перевалила за $125 000
Випущено останню модель Ford Focus ST
В Україні запустять онлайн моніторинг шкідливих викидів
Xiaomi побила рекорд продажу електромобілів – 40 000 за місяць
Електровелосипед Audi eMTB 2.0 коштує $5850
У США створили біороботи з людських клітин
Opera випустила платний браузер Neon зі штучним інтелектом