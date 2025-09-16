Qualcomm Quick Charge 5 Plus обеспечит быструю зарядку с меньшим нагревом16.09.25
Qualcomm анонсировала новое поколение технологии быстрой зарядки Quick Charge 5 Plus, рассчитанное на мощность свыше 100 Вт. Компания утверждает, что новая система сочетает скорость предыдущих версий с более стабильной и «холодной» подачей энергии, а также улучшенным управлением зарядкой для современных вычислительных устройств.
Qualcomm Quick Charge 5 Plus динамически подстраивает напряжение и силу тока под конкретный гаджет, применяя пониженную напругу при высоких токах. Максимальные параметры достигают 20 В при 7 А и мощности до 140 Вт. Такой підхід снижает нагрев батареи и уменьшает нагрузку на аккумулятор.
Для пользователей это означает возможность заряжать устройства на максимальной скорости без перегрева и замедления процесса, а также продлить срок службы батареи. Система оснащена интеллектуальным определением подключенного устройства и регулирует подачу энергии в режиме реального времени, что позволяет сохранить стабильность работы во время зарядки.
Новое решение будет совместимо не только с будущими устройствами, но и с предыдущими версиями стандарта — Quick Charge 2.0, 3.0, 3.0+, 4.0, 4.0+ и 5. Первые аксессуары с поддержкой Quick Charge 5 Plus должны появиться до конца года, а премьера на устройствах ожидается во время Snapdragon Summit 5. Технология сможет применяться и в гаджетах, которые не работают на базе Snapdragon.
Ранее аналогичный подход использовали OnePlus и OPPO в технологии SuperVOOC, где зарядка достигает 120 Вт при 11 В / 11 А или 80 Вт при 11 В / 7,3 А. Однако масштабы распространения решений Qualcomm и совместимость с USB-PPS делают Quick Charge 5 Plus заметным событием на рынке зарядных технологий.
