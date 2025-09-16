Qualcomm Quick Charge 5 Plus забезпечить швидку зарядку з меншим нагріванням16.09.25
Qualcomm анонсувала нове покоління технології швидкого заряджання Quick Charge 5 Plus, розраховане на потужність понад 100 Вт. Компанія стверджує, що нова система поєднує швидкість попередніх версій з більш стабільною та «холодною» подачею енергії, а також покращеним керуванням зарядкою для сучасних обчислювальних пристроїв.
Qualcomm Quick Charge 5 Plus динамічно підлаштовує напругу та силу струму під конкретний гаджет, застосовуючи знижену напругу при високих струмах. Максимальні параметри досягають 20 при 7 А і потужності до 140 Вт. Такий підхід знижує нагрівання батареї та зменшує навантаження на акумулятор.
Для користувачів це означає можливість заряджати пристрої на максимальній швидкості без перегріву та уповільнення процесу, а також продовжити термін служби батареї. Система оснащена інтелектуальним визначенням підключеного пристрою та регулює подачу енергії в режимі реального часу, що дозволяє зберегти стабільність роботи під час заряджання.
Нове рішення буде сумісне не тільки з майбутніми пристроями, але і з попередніми версіями стандарту – Quick Charge 2.0, 3.0, 3.0+, 4.0, 4.0+ і 5. Перші аксесуари з підтримкою Quick Charge 5 Plus повинні з’явитися до кінця року, а прем’єра на пристроях очікується під час Sna. гаджети, які не працюють на базі Snapdragon.
Раніше аналогічний підхід використовували OnePlus і OPPO у технології SuperVOOC, де зарядка досягає 120 Вт при 11 В/11 А або 80 Вт при 11 В/7,3 А. Однак масштаби поширення рішень Qualcomm та сумісність з USB-PPS роблять Quick Charge 5 Plus помітною подією на ринку.
