Производители чипов зарабатывают все больше, но за TSMC более 2/3 доли03.10.25
Аналитическая компания Counterpoint Research представила данные о состоянии рынка полупроводников за последние кварталы, и картина оказалась весьма показательной. Сегмент чипов заметно растёт на волне популярности решений, связанных с искусственным интеллектом, — общий объём рынка увеличился почти на двадцать процентов в денежном выражении, что сопоставимо с показателями времён постпандемийного подъёма. Однако рост распределяется неравномерно, и выгоду получают далеко не все игроки.
Абсолютным лидером остаётся TSMC. Год назад компания контролировала около двух третей всего рынка, и за прошедшее время её доля продолжила расти. В абсолютных цифрах прирост выглядит ещё более впечатляющим, что только усиливает доминирование тайваньского производителя.
На втором месте сохраняет позиции Samsung, но её доля постепенно сокращается. Эксперты прогнозируют, что снижение может продолжиться и в первом квартале 2026 года. Определённым шансом для компании может стать переход на использование собственных процессоров в грядущей линейке Galaxy S26, что позволит хотя бы удержать нынешний уровень.
Третью позицию занимает китайская SMIC, загруженная заказами от Huawei — как на новые мобильные процессоры Kirin, так и на решения для серверов с поддержкой искусственного интеллекта. Несмотря на это, доля компании также немного уменьшилась. Без освоения современных техпроцессов её возможности ограничены, и пока SMIC остаётся производителем в основном устаревших решений. Несмотря на масштабные государственные инвестиции в расширение производства, строить оптимистичные прогнозы аналитики пока не спешат.
Intel уже давно выбыла даже из пятёрки ведущих производителей. Ранее компания выпускала не только процессоры, но и память, а также собственные графические решения линейки Arc. Теперь же новые поколения процессоров Intel производятся на фабриках TSMC.
Прогноз на ближайший год выглядит достаточно очевидным: интерес к искусственному интеллекту будет только расти, а обострение торговых конфликтов вряд ли сможет затормозить этот процесс. Благодаря передовому 3-нм техпроцессу TSMC продолжит наращивать влияние и увеличивать свою долю рынка.
Бывшее подразделение AMD — GlobalFoundries — за короткое время скатилось с уверенного третьего места на пятую позицию. Будущее компании выглядит неопределённым, ведь её технологии отстают от решений TSMC уже на два поколения. Для понимания ситуации достаточно отметить, что даже китайская SMIC сегодня выпускает более современные чипы.
Adobe выпустила мобильную версию Premiere для iPhone — это первый релиз приложения, о котором компания объявила в начале сентября. Версия для Android пока находится в разработке.
