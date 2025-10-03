Виробники чіпів заробляють все більше, але за TSMC більше 2/3 частки

Аналітична компанія Counterpoint Research представила дані про стан ринку напівпровідників за останні квартали, і картина виявилася досить показовою. Сегмент чіпів помітно зростає на хвилі популярності рішень, пов’язаних із штучним інтелектом, — загальний обсяг ринку збільшився майже на двадцять відсотків у грошах, що можна порівняти з показниками часів постпандемійного підйому. Однак зростання розподіляється нерівномірно, і вигоду одержують далеко не всі гравці.

Абсолютним лідером залишається TSMC. Рік тому компанія контролювала близько двох третин всього ринку, і за час її частка продовжила зростати. В абсолютних цифрах приріст виглядає ще більш вражаючим, що посилює домінування тайванського виробника.

На другому місці зберігає позиції Samsung, але її частка поступово скорочується. Експерти прогнозують, що зниження може тривати й у першому кварталі 2026 року. Певним шансом для компанії може стати перехід на використання власних процесорів у майбутній лінійці Galaxy S26, що дозволить хоча б утримати нинішній рівень.

Третю позицію займає китайська SMIC, завантажена замовленнями від Huawei – як на нові мобільні процесори Kirin, так і рішення для серверів з підтримкою штучного інтелекту. Попри це частка компанії також трохи зменшилася. Без освоєння сучасних техпроцесів її можливості обмежені, і поки що SMIC залишається виробником переважно застарілих рішень. Незважаючи на масштабні державні інвестиції у розширення виробництва, будувати оптимістичні прогнози аналітики поки що не поспішають.

Intel вже давно вибула навіть із п’ятірки провідних виробників. Раніше компанія випускала не лише процесори, а й пам’ять, а також власні графічні рішення лінійки Arc. Тепер нові покоління процесорів Intel виробляються на фабриках TSMC.

Прогноз на найближчий рік виглядає досить очевидним: інтерес до штучного інтелекту лише зростатиме, а загострення торговельних конфліктів навряд чи зможе загальмувати цей процес. Завдяки передовому 3-нм техпроцесу TSMC продовжить нарощувати вплив та збільшувати свою частку ринку.

Колишній підрозділ AMD – GlobalFoundries – за короткий час скотився з впевненого третього місця на п’яту позицію. Майбутнє компанії виглядає невизначеним, адже її технології відстають від рішень TSMC вже на два покоління. Для розуміння ситуації досить відзначити, що навіть китайська SMIC сьогодні випускає сучасніші чіпи.