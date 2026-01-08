Продажи электрокаров падают — в США и вовсе на 30 %

Продажи электромобилей в 2026 году будут расти самыми медленными темпами со времени пандемии 2020 года, когда мировая экономика испытала серьезный шок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование компании Benchmark Mineral Intelligence.

Глобальный переход от двигателей внутреннего сгорания сталкивается с новыми вызовами. Аналитики фиксируют замедление спроса в Китае, слабую динамику в Европе и сокращение рынка США. По прогнозам, в 2026 году продажи электромобилей возрастут лишь на 13% и составят около 24 млн единиц, тогда как годом ранее темпы роста оценивались примерно в 22%.

На развитие отрасли повлияли сразу несколько факторов. Среди них отмена администрацией Дональда Трампа налоговых льгот для электромобилей в США, смягчение Евросоюзом запрета на продажу бензиновых автомобилей с 2035 года, а также постепенное охлаждение китайского рынка. После нескольких лет стремительного роста, в значительной степени обеспечивавшего Китай и подпитывавшего ожидания быстрого упадка бензиновых авто, мировой рынок переходит к более умеренным темпам.

Падение продаж электрокаров в мире

В США, по оценкам экспертов, продажи электромобилей в 2026 году могут сократиться на 29% — до 1,1 млн машин после рекордных 1,5 млн в 2025 году. В Европе прогнозируется рост примерно на 14%, до 4,9 млн автомобилей. В Китае, который остается крупнейшим рынком, ожидается продажа около 15,5 млн. электромобилей и plug-in гибридов, что все же ниже темпов роста предыдущих лет.

Китайские производители, в частности BYD, в прошлом году активно стимулировали спрос благодаря более доступным моделям, постепенно вытесняя европейских и американских конкурентов. В 2025 году BYD опередила Tesla и стала самым крупным производителем электромобилей в мире.

Plug-in гибриды набирают популярность

В то же время, на многих рынках растет популярность гибридов и plug-in гибридов. Одной из причин называют недостаточно развитую инфраструктуру зарядных станций для полностью электрических автомобилей. Как отметил генеральный директор Ford Джим Фарли, частичная электрификация сегодня выглядит не менее привлекательной, чем полная. В прошлом месяце Ford списала $19,5 млрд после отказа от нескольких моделей электромобилей, включая F-150 Lightning, решив сосредоточиться на более прибыльных гибридах и автомобилях из ДВС.

Аналитики ожидают, что китайский рынок и дальше будет расти, хотя и значительно медленнее, чем раньше. В частности, в UBS прогнозируют повышение продаж в Китае на 8% в 2026 году. Представители автоконцернов подчеркивают, что в условиях трансформации отрасли ключевым фактором становится гибкость модельных линеек и способность быстро адаптироваться к изменениям спроса.