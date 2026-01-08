Продажі електрокарів падають – у США до 30%

Продажі електромобілів у 2026 році зростатимуть найповільнішими темпами з часу пандемії 2020 року, коли світова економіка зазнала серйозного шоку. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дослідження компанії Benchmark Mineral Intelligence.

Глобальний перехід від двигунів внутрішнього згоряння стикається з новими викликами. Аналітики фіксують уповільнення попиту в Китаї, слабку динаміку в Європі та скорочення ринку США. За прогнозами, у 2026 році продажі електромобілів зростуть лише на 13% і становитимуть близько 24 млн одиниць, тоді як роком раніше темпи зростання оцінювали приблизно 22%.

На розвиток галузі вплинули одразу кілька факторів. Серед них скасування адміністрацією Дональда Трампа податкових пільг для електромобілів у США, пом’якшення Євросоюзом заборони на продаж бензинових автомобілів з 2035 року, а також поступове охолодження китайського ринку. Після кількох років стрімкого зростання, яке значною мірою забезпечувало Китай і підживлювало очікування швидкого занепаду бензинових авто, світовий ринок переходить до помірніших темпів.

Падіння продажів електрокарів у світі

У США, за оцінками експертів, продаж електромобілів у 2026 році може скоротитися на 29% – до 1,1 млн машин після рекордних 1,5 млн в 2025 році. У Європі прогнозується зростання приблизно на 14%, до 4,9 млн. автомобілів. У Китаї, який залишається найбільшим ринком, очікується продаж близько 15,5 млн. електромобілів і plug-in гібридів, що все ж таки нижче за темпи зростання попередніх років.

Китайські виробники, зокрема BYD, минулого року активно стимулювали попит завдяки більш доступним моделям, поступово витісняючи європейських та американських конкурентів. У 2025 році BYD випередила Tesla і стала найбільшим виробником електромобілів у світі.

Plug-in гібриди набирають популярності

У той же час на багатьох ринках зростає популярність гібридів і plug-in гібридів. Однією із причин називають недостатньо розвинену інфраструктуру зарядних станцій для повністю електричних автомобілів. Як зазначив генеральний директор Ford Джим Фарлі, часткова електрифікація сьогодні виглядає не менш привабливою, ніж повна. Минулого місяця Ford списала $19,5 млрд після відмови від кількох моделей електромобілів, включаючи F-150 Lightning, вирішивши зосередитися на більш прибуткових гібридах та автомобілях із ДВС.

Аналітики очікують, що китайський ринок і надалі зростатиме, хоч і значно повільніше, ніж раніше. Зокрема, в UBS прогнозують підвищення продажів у Китаї на 8% у 2026 році. Представники автоконцернів підкреслюють, що в умовах трансформації галузі ключовим фактором стає гнучкість модельних лінійок та здатність швидко адаптуватися до змін попиту.