ПриватБанк в ко-партнерстве с Visa и с участием и NAVI запустили первую в Украине геймерскую финансовую экосистему   

ПриватБанк в ко-партнерстве с Visa и с участием и NAVI запустили первую в Украине геймерскую финансовую экосистему12.01.26
Крупнейший украинский банк «ПриватБанк» вместе с Visa и киберспортивной организацией NAVI объявили о создании первой в Украине финансовой экосистемы, заточенной под геймеров и киберспорт. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Первым элементом будущей экосистемы стала коллекция диджитал-скинов ПриватБанк × Visa × NAVI, доступная в Приват24. Пользователи могут персонализировать карту и активировать 15% кэшбека в геймерских категориях, получить 30% скидки на мерч NAVI и принять участие в розыгрышах подарков, включая возможность посетить офис NAVI.
В течение следующего года партнеры будут расширять экосистему и представят отдельную геймерскую карточку с бонусами, интеграциями и персонализированным дизайном.
Стратегическая цель – создать комфортную инфраструктуру для игроков, где финансы сочетаются с геймерским опытом и реальными преимуществами, объясняют в банке.
«Мы хотим сделать игровой процесс более выгодным, интересным и комфортным для всех геймеров Украины, чтобы наши клиенты получали ощутимую выгоду за свои привычные покупки в играх и цифровых сервисах», — комментирует Оксана Конюшко, руководитель департамента карточных продуктов ПриватБанка.
В Visa подчеркнули, что хотят поддержать динамичное развитие геймерской культуры в Украине и создать финансовые решения, отвечающие потребностям молодого цифрового поколения.
«Гейминг сегодня — важный способ ментального восстановления, и в условиях постоянного стресса это имеет особое значение. Поэтому мы стремимся строить экосистему, которая будет не просто удобной, а по-настоящему полезной для сообщества: от персонализированных сервисов до новых возможностей для самовыражения и взаимодействия», — отметила Елена Молодцова, старшая менеджер по маркетингу Visa в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и странах Кавказского региона.
В NAVI отмечают, что первая геймерская карточка в Украине будет создана игроками для игроков. «Вместе с Visa и ПриватБанком мы объединили свои силы, чтобы дать фанам больше, чем просто эмоции: кэшбек на любимые сервисы, скидки, розыгрыши, персонализированный скин. Это командная работа брендов, которым доверяют миллионы», – рассказал Алексей «ХАОС» Кучеров, операционный директор NAVI.
«Мы выстраиваем для фанатов NAVI простой сценарий: когда ежедневные оплаты превращаются в бонусы, активности и эмоции, связанные с любимым клубом. Мы хотим, чтобы в любом городе Украины фанаты чувствовали, что за ними стоит большое сообщество и надежные партнеры, которые также верят в силу украинского киберспорта», — сказал Андрей Грищенко, исполнительный директор Федерации киберспорта Украины и советник по коммуникациям NAVI.
