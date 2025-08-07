Прибыль от аккумуляторов Panasonic выросла на 47%, но торговые ограничения США все испортят

Подразделение Panasonic Energy, отвечающее за производство аккумуляторов для электромобилей, завершило первый финансовый квартал с ростом операционной прибыли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль составила 31,9 миллиарда иен, что связано с увеличением спроса на электромобили в США.

Тем не менее, несмотря на положительную динамику, компания выразила пессимистичный прогноз на будущее. Основная причина — введённые США торговые ограничения: 25%-й тариф на литий-ионные аккумуляторы и 100%-й тариф на китайские электромобили могут значительно замедлить развитие отрасли.

Дополнительным вызовом для Panasonic становится развитие собственного производства батарей компанией Tesla — ключевым клиентом японского производителя. В 2023 году мощности Tesla превысили 100 ГВт·ч в год, что ставит под вопрос дальнейшие контракты с Panasonic.

В условиях этих изменений компания стремится диверсифицировать производство, в том числе за счёт ориентирования на рынок промышленных источников резервного питания для дата-центров. Рост центров обработки данных, стимулируемый развитием искусственного интеллекта, создаёт спрос на надёжные решения с непрерывным питанием.

На сегодняшний день Китай контролирует 75–85% мирового производства литий-ионных элементов, что делает США зависимыми от импорта. Это создаёт риски перебоев в поставках даже при незначительных изменениях торговой политики.