Прибыль от аккумуляторов Panasonic выросла на 47%, но торговые ограничения США все испортят07.08.25
Подразделение Panasonic Energy, отвечающее за производство аккумуляторов для электромобилей, завершило первый финансовый квартал с ростом операционной прибыли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль составила 31,9 миллиарда иен, что связано с увеличением спроса на электромобили в США.
Тем не менее, несмотря на положительную динамику, компания выразила пессимистичный прогноз на будущее. Основная причина — введённые США торговые ограничения: 25%-й тариф на литий-ионные аккумуляторы и 100%-й тариф на китайские электромобили могут значительно замедлить развитие отрасли.
Дополнительным вызовом для Panasonic становится развитие собственного производства батарей компанией Tesla — ключевым клиентом японского производителя. В 2023 году мощности Tesla превысили 100 ГВт·ч в год, что ставит под вопрос дальнейшие контракты с Panasonic.
В условиях этих изменений компания стремится диверсифицировать производство, в том числе за счёт ориентирования на рынок промышленных источников резервного питания для дата-центров. Рост центров обработки данных, стимулируемый развитием искусственного интеллекта, создаёт спрос на надёжные решения с непрерывным питанием.
На сегодняшний день Китай контролирует 75–85% мирового производства литий-ионных элементов, что делает США зависимыми от импорта. Это создаёт риски перебоев в поставках даже при незначительных изменениях торговой политики.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Прибыль от аккумуляторов Panasonic выросла на 47%, но торговые ограничения США все испортят Panasonic
Подразделение Panasonic Energy, отвечающее за производство аккумуляторов для электромобилей, завершило первый финансовый квартал с ростом операционной прибыли на 47%
Монитор AOC Agon Pro CS24A получил дизайн в стиле Counter Strike 2 AOC Counter Strike монитор
AOC Agon Pro CS24A отличается фирменным дизайном: чёрный корпус установлен на золотистой подставке с логотипом CS2.
Прибыль от аккумуляторов Panasonic выросла на 47%, но торговые ограничения США все испортят
Монитор AOC Agon Pro CS24A получил дизайн в стиле Counter Strike 2
ChatGPT оказался самым популярным ИИ-чатботом в мире
Самокат Xiaomi Electric Scooter 5 Plus имеет запас хода 60 км
Apple за 3-м квартале 2025: рекордная выручка, несмотря на давление торговых пошлин
Сервис Dropbox Passwords закрывается осенью 2025 года
Epson Pro Cinema LS9000 — 4K-проектор с HDR+, 120 fps и ценой $4 000
Samsung S25 и OnePlus Nord 5 — горячие новинки 2025 года, которые обсуждает вся Украина
DJI начала продажи электровелосипедов в США
Стали известны системные требования игры Battlefield 6
Google сохранит часть ссылок goo.gl — отключат только неактивные