Прибуток від акумуляторів Panasonic зріс на 47%, але торгові обмеження США все зіпсують

Підрозділ Panasonic Energy, який відповідає за виробництво акумуляторів для електромобілів, завершив перший фінансовий квартал зі зростанням операційного прибутку на 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Прибуток склав 31,9 мільярда єн, що пов’язано зі збільшенням попиту на електромобілі у США.

Проте, незважаючи на позитивну динаміку, компанія висловила песимістичний прогноз на майбутнє. Основна причина — введені США торгові обмеження: 25% тариф на літій-іонні акумулятори і 100% тариф на китайські електромобілі можуть значно уповільнити розвиток галузі.

Додатковим викликом Panasonic стає розвиток власного виробництва батарей компанією Tesla – ключовим клієнтом японського виробника. У 2023 році потужності Tesla перевищили 100 ГВт год на рік, що ставить під питання подальші контракти з Panasonic.

У разі цих змін компанія прагне диверсифікувати виробництво, зокрема рахунок орієнтування ринку промислових джерел резервного харчування для дата-центров. Зростання центрів обробки даних, що стимулюється розвитком штучного інтелекту, створює попит на надійні рішення з безперервним харчуванням.

На сьогодні Китай контролює 75–85% світового виробництва літій-іонних елементів, що робить США залежними від імпорту. Це створює ризики перебоїв у постачаннях навіть за незначних змін торгової політики.