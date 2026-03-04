Представлены процессоры Apple M5 Pro и Apple M5 Max — прирост быстродействия до 30%

Apple представила новые процессоры — Apple M5 Pro и Apple M5 Max. Компания показала главное обновление своей профессиональной линейки. Речь идёт не о плановом увеличении частот, а о пересмотре самой архитектуры Apple Silicon.

Переход на Fusion Architecture и отказ от «малых» ядер

Ключевое изменение — новая Fusion Architecture. Фактически Apple перешла на чиплетную компоновку. Вместо одного монолитного кристалла теперь используются два отдельных, объединённых в единую систему-на-кристалле. Такой подход упрощает производство и повышает выход годных чипов при сохранении высокой плотности размещения компонентов.

В состав SoC входят центральный и графический процессоры, контроллер Thunderbolt 5 и унифицированная память. Производство по-прежнему ведётся по 3-нм техпроцессу, который компания продолжает оптимизировать.

Изменения затронули и структуру CPU. Apple отказалась от деления на производительные и энергоэффективные ядра в привычном виде. Теперь используются «суперъядра» и «высокопроизводительные» ядра. В максимальной конфигурации — 18 ядер: шесть суперъядер и 12 высокопроизводительных. Заявленный прирост производительности CPU достигает 30% по сравнению с предыдущим поколением.

Интересно, что теперь M5 Pro и M5 Max уравнены по количеству CPU-ядер — в обоих случаях их 18. Различия между моделями сосредоточены в графике и пропускной способности памяти. Таким образом Apple чётче разделила профессиональные сценарии: вычисления — на одном уровне, графика и работа с данными — в зависимости от версии чипа.

Графика, память и расчёт на задачи ИИ

Графическая подсистема остаётся главным отличием моделей. M5 Pro оснащается GPU до 20 ядер, M5 Max — до 40 ядер.

В стандартных задачах прирост графической производительности составляет около 20% по сравнению с предыдущим поколением Pro-чипов.

Основной акцент сделан на ускорение вычислений, связанных с искусственным интеллектом. По данным компании, пиковая производительность GPU в задачах ИИ выросла в четыре раза относительно предыдущего поколения Pro и в шесть раз по сравнению с ранними чипами линейки Pro.

Параметры памяти следующие:

M5 Pro — до 64 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью 307 ГБ/с.

— до 64 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью 307 ГБ/с. M5 Max — до 128 ГБ с пропускной способностью 614 ГБ/с.

Обновлён и медиаблок. Apple Media Engine аппаратно ускоряет кодирование и декодирование H.264, HEVC, AV1, а также работу с ProRes. Поддержка Thunderbolt 5 обеспечивает более высокую скорость подключения внешних накопителей и дисплеев.

В итоге M5 Pro и M5 Max демонстрируют не точечное обновление, а изменение подхода к проектированию чипов. Apple делает ставку на масштабируемую архитектуру, рост вычислительной мощности и усиление позиций в профессиональном сегменте.