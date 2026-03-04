Представлені процесори Apple M5 Pro та Apple M5 Max – приріст швидкодії до 30%

Apple представила нові процесори – Apple M5 Pro і Apple M5 Max. Компанія показала головне оновлення своєї професійної лінійки. Йдеться не про планове збільшення частот, а про перегляд самої архітектури Apple Silicon.

Перехід на Fusion Architecture та відмова від «малих» ядер

Ключова зміна – нова Fusion Architecture. Фактично Apple перейшла на чиплетне компонування. Замість одного монолітного кристала тепер використовуються два окремі, об’єднані в єдину систему-на-кристалі. Такий підхід спрощує виробництво та підвищує вихід придатних чіпів за збереження високої щільності розміщення компонентів.

До складу SoC входять центральний та графічний процесори, контролер Thunderbolt 5 та уніфікована пам’ять. Виробництво, як і раніше, ведеться за 3-нм техпроцесом, який компанія продовжує оптимізувати.

Зміни торкнулися і структури CPU. Apple відмовилася від поділу на продуктивні та енергоефективні ядра у звичному вигляді. Тепер використовуються «супер’ядра» та «високопродуктивні» ядра. У максимальній конфігурації – 18 ядер: шість супер’ядер і 12 високопродуктивних. Заявлений приріст продуктивності CPU досягає 30% порівняно з попереднім поколінням.

Цікаво, що тепер M5 Pro та M5 Max зрівняні за кількістю CPU-ядер — в обох випадках їх 18. Відмінності між моделями зосереджені у графіку та пропускній спроможності пам’яті. Таким чином Apple чітко розділила професійні сценарії: обчислення – на одному рівні, графіка та робота з даними – залежно від версії чіпа.

Графіка, пам’ять та розрахунок на завдання ІІ

Графічна підсистема залишається основною відмінністю моделей. M5 Pro оснащується GPU до 20 ядер, M5 Max – до 40 ядер.

У стандартних завданнях приріст графічної продуктивності становить близько 20% порівняно з попереднім поколінням Pro-чіпів.

Основний акцент зроблено на прискорення обчислень, пов’язаних із штучним інтелектом. За даними компанії, пікова продуктивність GPU у завданнях ІІ зросла вчетверо щодо попереднього покоління Pro та у шість разів порівняно з ранніми чіпами лінійки Pro.

Параметри пам’яті такі:

M5 Pro — до 64 ГБ уніфікованої пам’яті з пропускною здатністю 307 ГБ/с.

— до 64 ГБ уніфікованої пам’яті з пропускною здатністю 307 ГБ/с. M5 Max — до 128 ГБ з пропускною здатністю 614 ГБ/с.

Оновлено та медіаблок. Apple Media Engine апаратно прискорює кодування та декодування H.264, HEVC, AV1, а також роботу з ProRes. Підтримка Thunderbolt 5 забезпечує вищу швидкість підключення зовнішніх накопичувачів та дисплеїв.

У результаті M5 Pro та M5 Max демонструють не точкове оновлення, а зміну підходу до проектування чіпів. Apple робить ставку на масштабовану архітектуру, зростання обчислювальної потужності та посилення позицій у професійному сегменті.