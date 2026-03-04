   

Представлені процесори Apple M5 Pro та Apple M5 Max – приріст швидкодії до 30%

04.03.26

Apple M5 Pro M5 Max

 

Apple представила нові процесори – Apple M5 Pro і Apple M5 Max. Компанія показала головне оновлення своєї професійної лінійки. Йдеться не про планове збільшення частот, а про перегляд самої архітектури Apple Silicon.

 

Перехід на Fusion Architecture та відмова від «малих» ядер

 

Ключова зміна – нова Fusion Architecture. Фактично Apple перейшла на чиплетне компонування. Замість одного монолітного кристала тепер використовуються два окремі, об’єднані в єдину систему-на-кристалі. Такий підхід спрощує виробництво та підвищує вихід придатних чіпів за збереження високої щільності розміщення компонентів.

 

До складу SoC входять центральний та графічний процесори, контролер Thunderbolt 5 та уніфікована пам’ять. Виробництво, як і раніше, ведеться за 3-нм техпроцесом, який компанія продовжує оптимізувати.

 

Зміни торкнулися і структури CPU. Apple відмовилася від поділу на продуктивні та енергоефективні ядра у звичному вигляді. Тепер використовуються «супер’ядра» та «високопродуктивні» ядра. У максимальній конфігурації – 18 ядер: шість супер’ядер і 12 високопродуктивних. Заявлений приріст продуктивності CPU досягає 30% порівняно з попереднім поколінням.

 

Цікаво, що тепер M5 Pro та M5 Max зрівняні за кількістю CPU-ядер — в обох випадках їх 18. Відмінності між моделями зосереджені у графіку та пропускній спроможності пам’яті. Таким чином Apple чітко розділила професійні сценарії: обчислення – на одному рівні, графіка та робота з даними – залежно від версії чіпа.

 

Графіка, пам’ять та розрахунок на завдання ІІ

 

Графічна підсистема залишається основною відмінністю моделей. M5 Pro оснащується GPU до 20 ядер, M5 Max – до 40 ядер.

 

 

Основний акцент зроблено на прискорення обчислень, пов’язаних із штучним інтелектом. За даними компанії, пікова продуктивність GPU у завданнях ІІ зросла вчетверо щодо попереднього покоління Pro та у шість разів порівняно з ранніми чіпами лінійки Pro.

 

Параметри пам’яті такі:

  • M5 Pro — до 64 ГБ уніфікованої пам’яті з пропускною здатністю 307 ГБ/с.
  • M5 Max — до 128 ГБ з пропускною здатністю 614 ГБ/с.

 

Оновлено та медіаблок. Apple Media Engine апаратно прискорює кодування та декодування H.264, HEVC, AV1, а також роботу з ProRes. Підтримка Thunderbolt 5 забезпечує вищу швидкість підключення зовнішніх накопичувачів та дисплеїв.

 

У результаті M5 Pro та M5 Max демонструють не точкове оновлення, а зміну підходу до проектування чіпів. Apple робить ставку на масштабовану архітектуру, зростання обчислювальної потужності та посилення позицій у професійному сегменті.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
223
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

02.03.26
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
views
7
comments 0
Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше

02.03.26 | 05.23
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
23.02.26 | 05.48
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
04.03.26 | 14.26
Представлені процесори Apple M5 Pro та Apple M5 Max – приріст швидкодії до 30%    
Apple M5 Pro M5 Max

Графічна підсистема Apple M5 Pro та Apple M5 Max залишається головною відмінністю моделей. M5 Pro оснащується GPU до 20 ядер, M5 Max – до 40 ядер.

04.03.26 | 13.41
Кількість користувачів Starlink в Україні може зрости до 12 млн у 2026 році   

СЕО Veon під час MWC 2026 спрогнозував зростання кількості українських користувачів Starlink з 5 млн до 12 млн до кінця 2026 року.

04.03.26 | 14.26
Представлені процесори Apple M5 Pro та Apple M5 Max – приріст швидкодії до 30%
04.03.26 | 13.41
Кількість користувачів Starlink в Україні може зрости до 12 млн у 2026 році
04.03.26 | 10.15
Xiaomi представила 6 моніторів вартістю $70 – $290
04.03.26 | 07.12
Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд
03.03.26 | 19.28
Baseus EnerFill FC41 – павербанк на 100 Вт із вбудованими кабелями USB-C
03.03.26 | 17.19
Смартфони Samsung отримають підтримку супутникового зв’язку по всьому світу
03.03.26 | 15.30
Apple iPad Air 2026 отримав чіп M4, 12 ГБ ОЗУ та Wi-Fi 7 за ціною від $599
03.03.26 | 13.40
Panasonic передає виробництво телевізорів китайцям із Skyworth
03.03.26 | 12.10
Бюджетний Apple iPhone 17e за $599 отримав чіп A19, удвічі більше пам’яті та MagSafe
03.03.26 | 11.01
ШІ Google Gemini з нуля відтворив робочий код Windows 11
03.03.26 | 07.08
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці
02.03.26 | 18.46
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд
02.03.26 | 16.21
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000
02.03.26 | 13.16
Razer Laptop Sleeve 16 – чохол для ноутбука з бездротовою зарядкою та захистом від ударів
02.03.26 | 12.15
Купити смартфони Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Україні можна за ціною від 41 999 грн