Представлені процесори Apple M5 Pro та Apple M5 Max – приріст швидкодії до 30%04.03.26
Apple представила нові процесори – Apple M5 Pro і Apple M5 Max. Компанія показала головне оновлення своєї професійної лінійки. Йдеться не про планове збільшення частот, а про перегляд самої архітектури Apple Silicon.
Перехід на Fusion Architecture та відмова від «малих» ядер
Ключова зміна – нова Fusion Architecture. Фактично Apple перейшла на чиплетне компонування. Замість одного монолітного кристала тепер використовуються два окремі, об’єднані в єдину систему-на-кристалі. Такий підхід спрощує виробництво та підвищує вихід придатних чіпів за збереження високої щільності розміщення компонентів.
До складу SoC входять центральний та графічний процесори, контролер Thunderbolt 5 та уніфікована пам’ять. Виробництво, як і раніше, ведеться за 3-нм техпроцесом, який компанія продовжує оптимізувати.
Зміни торкнулися і структури CPU. Apple відмовилася від поділу на продуктивні та енергоефективні ядра у звичному вигляді. Тепер використовуються «супер’ядра» та «високопродуктивні» ядра. У максимальній конфігурації – 18 ядер: шість супер’ядер і 12 високопродуктивних. Заявлений приріст продуктивності CPU досягає 30% порівняно з попереднім поколінням.
Цікаво, що тепер M5 Pro та M5 Max зрівняні за кількістю CPU-ядер — в обох випадках їх 18. Відмінності між моделями зосереджені у графіку та пропускній спроможності пам’яті. Таким чином Apple чітко розділила професійні сценарії: обчислення – на одному рівні, графіка та робота з даними – залежно від версії чіпа.
Графіка, пам’ять та розрахунок на завдання ІІ
Графічна підсистема залишається основною відмінністю моделей. M5 Pro оснащується GPU до 20 ядер, M5 Max – до 40 ядер.
Основний акцент зроблено на прискорення обчислень, пов’язаних із штучним інтелектом. За даними компанії, пікова продуктивність GPU у завданнях ІІ зросла вчетверо щодо попереднього покоління Pro та у шість разів порівняно з ранніми чіпами лінійки Pro.
Параметри пам’яті такі:
- M5 Pro — до 64 ГБ уніфікованої пам’яті з пропускною здатністю 307 ГБ/с.
- M5 Max — до 128 ГБ з пропускною здатністю 614 ГБ/с.
Оновлено та медіаблок. Apple Media Engine апаратно прискорює кодування та декодування H.264, HEVC, AV1, а також роботу з ProRes. Підтримка Thunderbolt 5 забезпечує вищу швидкість підключення зовнішніх накопичувачів та дисплеїв.
У результаті M5 Pro та M5 Max демонструють не точкове оновлення, а зміну підходу до проектування чіпів. Apple робить ставку на масштабовану архітектуру, зростання обчислювальної потужності та посилення позицій у професійному сегменті.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Представлені процесори Apple M5 Pro та Apple M5 Max – приріст швидкодії до 30% Apple ноутбук події у світі процесор
Графічна підсистема Apple M5 Pro та Apple M5 Max залишається головною відмінністю моделей. M5 Pro оснащується GPU до 20 ядер, M5 Max – до 40 ядер.
Кількість користувачів Starlink в Україні може зрости до 12 млн у 2026 році Starlink Veon Україна
СЕО Veon під час MWC 2026 спрогнозував зростання кількості українських користувачів Starlink з 5 млн до 12 млн до кінця 2026 року.
Xiaomi представила 6 моніторів вартістю $70 – $290
Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд
Panasonic передає виробництво телевізорів китайцям із Skyworth
Бюджетний Apple iPhone 17e за $599 отримав чіп A19, удвічі більше пам’яті та MagSafe
ШІ Google Gemini з нуля відтворив робочий код Windows 11
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000
Razer Laptop Sleeve 16 – чохол для ноутбука з бездротовою зарядкою та захистом від ударів