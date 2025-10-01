Представлен первый истребитель-беспилотник CA-1 Europa01.10.25
Немецкая компания Helsing, специализирующаяся на разработке систем искусственного интеллекта, представила первый собственный истребитель‑беспилотник под обозначением CA‑1 Europa.
В Helsing подчёркивают, что CA‑1 Europa пока находится в проектной стадии, но в перспективе это платформа, рассчитанная на серийное производство совместно с другими европейскими партнёрами. Бортовую авиационную «мыслительную систему» самолёта создадут на базе искусственного интеллекта Centaur AI, который будет брать на себя управление машиной.
По данным разработчика, будущий аппарат будет относиться к лёгкому классу — масса составит от трёх до пяти тонн. По концепции это автономный многоцелевой самолёт, способный развивать дозвуковую скорость; при разработке делается ставка на автономность и масштабируемую архитектуру, позволяющую использовать машину как в одиночных вылетах, так и в составе роя вместе с пилотируемыми истребителями. В Helsing обещают, что платформа обеспечит возможность массового производства, сможет нести полезную нагрузку и будет комплектоваться программным обеспечением для формирования ситуационной картины в боевой обстановке — как для пилотов, так и для встроенного ИИ.
Испытания прототипа уже проходят на предприятии Grob Aircraft, известном изготовлением лёгких самолётов и учебных винтовых машин, которые стоят на вооружении ВВС многих стран. В то же время компания пока не раскрывает ни конкретного типа двигательной установки, ни комплекта вооружения, ни планируемой стоимости аппарата; в Helsing лишь отмечают, что себестоимость CA‑1 будет «значительно ниже» по сравнению с производством традиционных истребителей.
Генеральный директор и сооснователь Helsing Торстен Райл в заявлении подчёркивает стратегический смысл проекта: «Беспилотные истребители станут ключевым фактором в установлении превосходства в воздухе и обеспечении нашей безопасности. Европа не может позволить себе отставать в этой категории или зависеть от третьих сторон. С CA‑1 Europa мы постараемся этого избежать».
В то же время аналитики напоминают, что компания Helsing, основанная в 2021 году, пока не демонстрировала масштабного развёртывания собственных дронов: у неё есть поставки боевых БПЛА, в том числе изделий с элементами ИИ, в зону боевых действий, однако полномасштабных серийных программ пока не сообщалось. Именно уровень автономности и вызывает одновременно и главный интерес, и главную этическую проблему проекта: кто будет контролировать рой самолётов на базе ИИ после их запуска, как гарантировать безопасность, ответственность и сдержанность, если критические, потенциально смертельные решения принимаются с машинной скоростью — на эти вопросы, по мере развития технологий, придётся давать ответы политикам, военным и обществу в целом.
