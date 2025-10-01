Представлено перший винищувач-безпілотник CA-1 Europa

Німецька компанія Helsing, що спеціалізується на розробці систем штучного інтелекту, представила перший власний винищувач безпілотник під позначенням CA-1 Europa.

У Helsing наголошують, що CA-1 Europa поки що знаходиться в проектній стадії, але в перспективі це платформа, розрахована на серійне виробництво спільно з іншими європейськими партнерами. Бортову авіаційну «думаючу систему» ​​літака створять на базі штучного інтелекту Centaur AI, який братиме на себе керування машиною.

За даними розробника, майбутній апарат ставитиметься до легкого класу – маса складе від трьох до п’яти тонн. За концепцією це автономний багатоцільовий літак, здатний розвивати дозвукову швидкість; при розробці робиться ставка на автономність і архітектуру, що масштабується, що дозволяє використовувати машину як в одиночних вильотах, так і в складі рою разом з пілотованими винищувачами. У Helsing обіцяють, що платформа забезпечить можливість масового виробництва, зможе нести корисне навантаження і комплектуватиметься програмним забезпеченням для формування ситуаційної картини в бойовій обстановці як для пілотів, так і для вбудованого ШІ.

Випробування прототипу вже відбуваються на підприємстві Grob Aircraft, відомому виготовленням легких літаків та навчальних гвинтових машин, які стоять на озброєнні ВПС багатьох країн. У той самий час компанія поки що не розкриває ні конкретного типу рухової установки, ні комплекту озброєння, ні запланованої вартості апарату; в Helsing лише зазначають, що собівартість CA-1 буде “значно нижчою” порівняно з виробництвом традиційних винищувачів.

Генеральний директор і співзасновник Helsing Торстен Райл у заяві наголошує на стратегічному сенсі проекту: «Беспілотні винищувачі стануть ключовим фактором у встановленні переваги в повітрі та забезпеченні нашої безпеки. Європа не може дозволити собі відставати у цій категорії чи залежати від третіх сторін. З CA‑1 Europa ми намагатимемося цього уникнути».

У той же час аналітики нагадують, що компанія Helsing, заснована в 2021 році, поки не демонструвала масштабного розгортання власних дронів: вона має постачання бойових БПЛА, у тому числі виробів з елементами ШІ, в зону бойових дій, проте повномасштабних серійних програм поки не повідомлялося. Саме рівень автономності і викликає одночасно і головний інтерес, і головну етичну проблему проекту: хто контролюватиме рій літаків на базі ІІ після їх запуску, як гарантувати безпеку, відповідальність і стриманість, якщо критичні, потенційно смертельні рішення приймаються з машинною швидкістю — на ці питання, в міру розвитку технологій, доведеться давати відповіді політикам, військовим.