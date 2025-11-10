Представлен Bluetooth 6.2 – скорость подключения в 20 раз выше

Организация Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) официально представила новый стандарт Bluetooth 6.2, который приносит серию технологических улучшений, не изменяя базовую архитектуру протокола. Вместо радикальных нововведений он сосредоточен на постепенной эволюции — повышении быстродействия, безопасности и стабильности соединений.

Одним из главных новшеств стал механизм Shorter Connection Intervals, сокращающий минимальный интервал соединения в Bluetooth Low Energy (LE) с 7,5 миллисекунды до 375 микросекунд. Это значительно уменьшает задержку сигнала, делая технологию более подходящей для систем, где важна мгновенная реакция, например, в медицинских устройствах, автомобильной электронике или промышленных сенсорах.

Еще одним важным обновлением стала поддержка HCI USB LE Isochronous Support с новым режимом Bulk Serialization Mode (BSM). Он позволяет стандартизировать передачу синхронных данных через USB, что упрощает интеграцию Bluetooth LE Audio в устройстве с проводным подключением. Это открывает возможности для производителей гарнитур, аудиоинтерфейсов и адаптеров без надобности в сложных драйверах.

Что еще нового в Bluetooth 6.2

Bluetooth 6.2 также увеличивает уровень защиты соединений. Новый механизм защищает от радиочастотных атак, в частности, от попыток перехвата, основанных на колебаниях амплитуды сигнала. Такие усовершенствования особенно актуальны для умных домов и транспортных систем, где безопасность беспроводного канала имеет ключевое значение.

Кроме того, стандарт получил LE Test Mode Enhancements – обновленный режим тестирования, позволяющий проводить проверку качества соединения без использования кабелей, непосредственно «по воздуху». Это упрощает процесс разработки и отладки устройств, использующих Bluetooth.

Bluetooth SIG подчеркивает, что версия 6.2 – это шаг эволюции, а не революции, но ее влияние будет ощутимым в областях, где важны минимальные задержки, стабильность и защищенность. В частности, Bluetooth LE Audio, который компания называет «последующим поколением беспроводного звука», уже интегрируется в Windows 11, что подтверждает актуальность этого направления развития.