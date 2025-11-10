Представлений Bluetooth 6.2 – швидкість підключення в 20 разів вища10.11.25
Організація Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) офіційно представила новий стандарт Bluetooth 6.2, який приносить серію технологічних покращень, не змінюючи базової архітектури протоколу. Замість радикальних нововведень він зосереджений на поступовій еволюції — підвищенні швидкодії, безпеки та стабільності з’єднань.
Одним з головних новацій став механізм Shorter Connection Intervals, що скорочує мінімальний інтервал з’єднання в Bluetooth Low Energy (LE) з 7,5 мілісекунди до 375 мікросекунд. Це значно зменшує затримку сигналу, роблячи технологію більш підходящою для систем, де важлива миттєва реакція, наприклад, у медичних пристроях, автомобільній електроніці чи промислових сенсорах.
Ще одним важливим оновленням стала підтримка HCI USB LE Isochronous Support із новим режимом Bulk Serialization Mode (BSM). Він дозволяє стандартизувати передачу синхронних даних через USB, що полегшує інтеграцію Bluetooth LE Audio у пристрої з дротовим підключенням. Це відкриває можливості для виробників гарнітур, аудіоінтерфейсів та адаптерів без потреби у складних драйверах.
Що нового в Bluetooth 6.2
Bluetooth 6.2 також підвищує рівень захисту з’єднань. Новий механізм захищає від радіочастотних атак, зокрема від спроб перехоплення, заснованих на коливаннях амплітуди сигналу. Такі вдосконалення є особливо актуальними для розумних будинків та транспортних систем, де безпека бездротового каналу має ключове значення.
Крім того, стандарт отримав LE Test Mode Enhancements – оновлений режим тестування, що дозволяє проводити перевірку якості з’єднання без використання кабелів безпосередньо “по повітрю”. Це спрощує процес розробки та налагодження пристроїв, які використовують Bluetooth.
Bluetooth SIG підкреслює, що версія 6.2 – це крок еволюції, а не революції, але її вплив буде відчутним у сферах, де важливі мінімальні затримки, стабільність та захищеність. Зокрема, Bluetooth LE Audio, який компанія називає “наступним поколінням бездротового звуку”, вже інтегрується в Windows 11, що підтверджує актуальність цього напряму розвитку.
