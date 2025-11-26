 

Porsche представила полностью электрический Cayenne

26.11.25

Porsche Cayenne Electric

 

Porsche официально представила новый Cayenne Electric – электрический кроссовер, дебютировавший в двух версиях с ценой от 105 200 евро.

 

Дизайн и габариты

 

Новый Cayenne Electric на 55 мм длиннее и на 24 мм выше версии с ДВС, а его колесная база увеличена почти на 13 см. Общие габариты автомобиля – 4985×1980×1674 мм, расстояние между осями – 3023 мм.

 

Дизайн модели подчеркивает ширину за счет узких фар и длинного капота, а безрамные двери и контурные крылья придают динамичность. Позади расположена горизонтальная световая полоса и подсвеченный логотип Porsche. Для Turbo доступен внедорожный пакет.

 

Автомобиль оснащен активными аэродинамическими элементами: адаптивным спойлером, лопастями Turbo и задвижками для охлаждения воздуха, что улучшает аэродинамику и увеличивает запас хода на высоких скоростях.

 

Porsche Cayenne Electric

 

Интерьер и технологии

 

Cayenne Electric предлагает широкие возможности персонализации: 12 вариантов салона, 5 пакетов акцентов и 5 пакетов персонализации. Прозрачность панорамной крыши регулируется, новая система подогрева включает сиденье и контактные поверхности.

 

Центральной особенностью интерьера стал Flow Display – вертикальный сенсорный экран, наклоненный вниз, дополненный 14,25-дюймовой приборной панелью, опциональным 14,9-дюймовым дисплеем для пассажира и проекционным дисплеем водителя. Есть физические кнопки для климат-контроля и аудио, а также голосовое управление.

 

Задние сиденья регулируются электроприводом, багажник – от 781 до 1588 л, передний багажник – дополнительные 90 л. Допустимый вес прицепа – до 3,5 т.

 

Porsche Cayenne Electric

 

Мощность и характеристики

 

Базовый Cayenne Electric развивает до 325 кВт (442 л.с.) и крутящий момент 835 Нм. Ускорение 0–100 км/ч – 4,8 с.

 

Cayenne Turbo Electric имеет максимальную мощность 850 кВт (1155 л.с.) с полным приводом. В стандартном режиме – 630 кВт, функция push-to-pass добавляет 130 кВт на 10 секунд, а Launch Control позволяет разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и 0–200 км/ч за 7,4 с.

 

Аккумуляторная батарея обеих версий — 113 кВтч. Запас хода WLTP: до 642 км для Cayenne Electric и 623 км для Turbo. Благодаря 800-вольтовой архитектуре быстрая зарядка постоянным током до 390–400 кВт позволяет пополнить 10–80% батареи менее чем за 16 минут.

 

Дополнительные возможности

 

Cayenne Electric поддерживает индуктивную зарядку до 11 кВт (Porsche Wireless Charging). Режим рекуперации отдает до 600 кВт, что значительно снижает нагрузку на механические тормоза. Для Turbo доступна керамическая тормозная система PCCB.

 

Цена и доступность

 

Цена базового Cayenne Electric – от 105 200 евро, Cayenne Turbo Electric – от 165 500 евро. Заказы уже открыты.


