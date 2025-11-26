Porsche представила полностью электрический Cayenne

Porsche представила полностью электрический Cayenne26.11.25
Porsche официально представила новый Cayenne Electric – электрический кроссовер, дебютировавший в двух версиях с ценой от 105 200 евро.
Дизайн и габариты
Новый Cayenne Electric на 55 мм длиннее и на 24 мм выше версии с ДВС, а его колесная база увеличена почти на 13 см. Общие габариты автомобиля – 4985×1980×1674 мм, расстояние между осями – 3023 мм.
Дизайн модели подчеркивает ширину за счет узких фар и длинного капота, а безрамные двери и контурные крылья придают динамичность. Позади расположена горизонтальная световая полоса и подсвеченный логотип Porsche. Для Turbo доступен внедорожный пакет.
Автомобиль оснащен активными аэродинамическими элементами: адаптивным спойлером, лопастями Turbo и задвижками для охлаждения воздуха, что улучшает аэродинамику и увеличивает запас хода на высоких скоростях.
Интерьер и технологии
Cayenne Electric предлагает широкие возможности персонализации: 12 вариантов салона, 5 пакетов акцентов и 5 пакетов персонализации. Прозрачность панорамной крыши регулируется, новая система подогрева включает сиденье и контактные поверхности.
Центральной особенностью интерьера стал Flow Display – вертикальный сенсорный экран, наклоненный вниз, дополненный 14,25-дюймовой приборной панелью, опциональным 14,9-дюймовым дисплеем для пассажира и проекционным дисплеем водителя. Есть физические кнопки для климат-контроля и аудио, а также голосовое управление.
Задние сиденья регулируются электроприводом, багажник – от 781 до 1588 л, передний багажник – дополнительные 90 л. Допустимый вес прицепа – до 3,5 т.
Мощность и характеристики
Базовый Cayenne Electric развивает до 325 кВт (442 л.с.) и крутящий момент 835 Нм. Ускорение 0–100 км/ч – 4,8 с.
Cayenne Turbo Electric имеет максимальную мощность 850 кВт (1155 л.с.) с полным приводом. В стандартном режиме – 630 кВт, функция push-to-pass добавляет 130 кВт на 10 секунд, а Launch Control позволяет разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и 0–200 км/ч за 7,4 с.
Аккумуляторная батарея обеих версий — 113 кВтч. Запас хода WLTP: до 642 км для Cayenne Electric и 623 км для Turbo. Благодаря 800-вольтовой архитектуре быстрая зарядка постоянным током до 390–400 кВт позволяет пополнить 10–80% батареи менее чем за 16 минут.
Дополнительные возможности
Cayenne Electric поддерживает индуктивную зарядку до 11 кВт (Porsche Wireless Charging). Режим рекуперации отдает до 600 кВт, что значительно снижает нагрузку на механические тормоза. Для Turbo доступна керамическая тормозная система PCCB.
Цена и доступность
Цена базового Cayenne Electric – от 105 200 евро, Cayenne Turbo Electric – от 165 500 евро. Заказы уже открыты.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Xiaomi Sound Pocket с 5 Вт динамиком оснащена аккумулятором 1000 мАч Bluetooth Xiaomi колонка
Колонка Xiaomi Sound Pocket с 5 Вт динамиком работает через Bluetooth 5.4, имеет встроенный микрофон для разговоров
В Google Chrome появятся вертикальные вкладки Chrome Google браузер
После переключения в Google Chrome вкладки строятся столбиком влево, а в верхней части панели появляется кнопка быстрого поиска
Xiaomi Sound Pocket с 5 Вт динамиком оснащена аккумулятором 1000 мАч
В Google Chrome появятся вертикальные вкладки
ЕС утвердила требования к портам USB Type-C
Moto G57 Power оснащен аккумулятором 7000 мА·ч и стоит всего $170
PlayStation заработала на продаже игр в Steam более $1,5 млрд
Acer и Новая почта разыгрывают игровые ноутбуки и геймерскую мебель
Блокнот в Windows 11 начнет поддерживать таблицы
За стрим S.T.A.L.K.E.R. 2 на россии дают 6 лет тюрьмы
Porsche представила полностью электрический Cayenne
Хакеры украли данные 200 компаний взломав Salesforce
Black Shark выпустила магнитный кулер для смартфонов
Spotify добавила инструмент переноса музыки из YouTube Music, Apple Music и других музыкальных сервисов
Монитор Philips Evnia 27M2N6501L оснащен QD-OLED-панелью, разрешением WQHD и частотой 240 Гц
Представлен электрический Audi E SUV Concept мощностью 671 л.с.