 

Porsche представила повністю електричний Cayenne

26.11.25

Porsche Cayenne Electric

 

Porsche офіційно представила новий Cayenne Electric – електричний кросовер, що дебютував у двох версіях із ціною від 105 200 євро.

 

Дизайн та габарити

 

Новий Cayenne Electric на 55 мм довший і на 24 мм вищий за версію з ДВС, а його колісна база збільшена майже на 13 см. Загальні габарити автомобіля – 4985×1980×1674 мм, відстань між осями – 3023 мм.

 

Дизайн моделі підкреслює ширину за рахунок вузьких фар та довгого капота, а безрамні двері та контурні крила надають динамічності. Позаду розташована горизонтальна світлова смуга та підсвічений логотип Porsche. Для Turbo доступний позашляховий пакет.

 

Автомобіль оснащений активними аеродинамічними елементами: адаптивним спойлером, лопатями Turbo та засувками для охолодження повітря, що покращує аеродинаміку та збільшує запас ходу на високих швидкостях.

 

Porsche Cayenne Electric

 

Інтер’єр та технології

 

Cayenne Electric пропонує широкі можливості персоналізації: 12 варіантів салону, 5 пакетів акцентів та 5 пакетів персоналізації. Прозорість панорамного даху регулюється, нова система підігріву включає сидіння та контактні поверхні.

 

Центральною особливістю інтер’єру став Flow Display – вертикальний сенсорний екран, нахилений вниз, доповнений 14,25-дюймовою панеллю приладів, опціональним 14,9-дюймовим дисплеєм для пасажира і проекційним дисплеєм водія. Є фізичні кнопки для клімат-контролю та аудіо, а також голосове керування.

 

Задні сидіння регулюються електроприводом, багажник від 781 до 1588 л, передній багажник – додаткові 90 л. Допустима вага причепа – до 3,5 т.

 

Porsche Cayenne Electric

 

Потужність та характеристики

 

Базовий Cayenne Electric розвиває до 325 кВт (442 к.с.) і крутний момент 835 Нм. Прискорення 0-100 км/год – 4,8 с.

 

Cayenne Turbo Electric має максимальну потужність 850 кВт (1155 к.с.) з повним приводом. У стандартному режимі – 630 кВт, функція push-to-pass додає 130 кВт на 10 секунд, а Launch Control дозволяє розігнатися до 100 км/год за 2,5 секунди та 0–200 км/год за 7,4 секунди.

 

Акумуляторна батарея обох версій – 113 кВтг. Запас ходу WLTP: до 642 км для Cayenne Electric та 623 км для Turbo. Завдяки 800-вольтовій архітектурі швидке заряджання постійним струмом до 390–400 кВт дозволяє поповнити 10–80% батареї менш ніж за 16 хвилин.

 

Додаткові можливості

 

Cayenne Electric підтримує індуктивну зарядку до 11 кВт (Porsche Wireless Charging). Режим рекуперації віддає до 600 кВт, що значно знижує навантаження на механічні гальма. Для Turbo доступна керамічна гальмівна система PCCB.

 

Ціна та доступність

 

Ціна базового Cayenne Electric – від 105200 євро, Cayenne Turbo Electric – від 165500 євро. Замовлення вже відкрито.


НовиниNews
27.11.25 | 18.52
Xiaomi Sound Pocket з 5 Вт динаміком оснащена акумулятором 1000 мАг   
xiaomi Sound Pocket

Колонка Xiaomi Sound Pocket з 5 Вт динаміком працює через Bluetooth 5.4, має вбудований мікрофон для розмов

27.11.25 | 16.08
У Google Chrome з’являться вертикальні вкладки   
Google Chrome mobile

Після перемикання в Google Chrome вкладки будуються стовпчиком вліво, а у верхній частині панелі з’являється кнопка швидкого пошуку

