«Получателей повесток будут выбирать по принципу таргетированной рекламы» — Минобороны Украины

16 июля истек срок, отведенный для обновления данных украинских военнообязанных. За этот период требование выполнили 4 миллиона украинцев, из которых около 2,7 миллиона «граждан в смартфоне» воспользовались приложением «Резерв+», а остальные обновили данные через ТЦК или ЦПАУ. Внесенные в реестр «Оберіг» данные будут использовать для определения, кому в первую очередь отправить повестки, что может быть сделано автоматически, с указанием необходимых критериев поиска, таких как возраст или специальность.

В Минобороны пояснили, что повестки из ТЦК будут направляться в первую очередь тем, кто подходит под определенные критерии. С помощью реестра будут выявлять уклоняющихся от выполнения воинского долга, для которых полиция получит постановления на задержание и принудительную доставку в ТЦК. В «Оберіге» будут отображаться данные об исполнительных производствах по просрочке штрафов от ТЦК. Если человек не принимает или не расписывается в оповещениях от ТЦК, оно все равно будет считаться врученным.

Сейчас Минобороны разрабатывает нормативную базу, позволяющую работникам ТЦК без ведома человека запрашивать данные о нем из различных государственных реестров. Таким образом, даже если данные не обновлены, их можно будет найти, например, в реестре Налоговой службы. В настоящее время «Оберіг» уже имеет обмен данными с восемью реестрами.