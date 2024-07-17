“Одержувачів повісток обиратимуть за принципом таргетованої реклами” – Міноборони України17.07.24
16 липня минув термін, відведений для оновлення даних українських військовозобов’язаних. За цей період вимогу виконали 4 мільйони українців, з яких близько 2,7 мільйона “громадян у смартфоні” скористалися додатком «Резерв+», а решту оновили дані через ТЦК чи ЦПАУ. Внесені до реєстру «Оберіг» дані використовуватимуть для визначення, кому насамперед надіслати повістки, що може бути зроблено автоматично, із зазначенням необхідних критеріїв пошуку, таких як вік чи спеціальність.
У Міноборони пояснили, що повістки з ТЦК надсилатимуться насамперед тим, хто підходить під певні критерії. За допомогою реєстру виявлятимуть тих, хто ухиляється від виконання військового обов’язку, для яких поліція отримає постанови на затримання та примусову доставку до ТЦК. В «Оберізі» відображатимуться дані про виконавчі провадження щодо прострочення штрафів від ТЦК. Якщо людина не приймає або не розписується в сповіщеннях від ТЦК, вона все одно вважатиметься врученою.
Наразі Міноборони розробляє нормативну базу, яка дозволяє працівникам ТЦК без відома людини вимагати дані про неї з різних державних реєстрів. Таким чином, навіть якщо дані не оновлені, їх можна буде знайти, наприклад, у реєстрі податкової служби. Наразі «Оберіг» вже має обмін даними із вісьмома реєстрами.
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“Одержувачів повісток обиратимуть за принципом таргетованої реклами” – Міноборони Українивійна події в Україні
Наразі Міноборони розробляє нормативну базу, яка дозволяє працівникам ТЦК без відома людини вимагати дані про нього з різних державних реєстрів.
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