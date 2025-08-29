Анонс доступного смартфона Poco C85 с MediaTek Helio G81 Ultra, экраном 120 Гц и 33 Вт-зарядкой уже скоро

Компания Xiaomi готовится к премьере нового доступного смартфона Poco C85, относящегося к доступному сегменту.

Смартфон Poco C85 оснащён 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость достигает 810 нит. В основе лежит процессор MediaTek Helio G81 Ultra с поддержкой сетей четвёртого поколения. В зависимости от модификации предлагаются версии с 6 или 8 гигабайтами оперативной памяти и накопителями на 128 либо 256 гигабайт, предусмотрен слот для карт microSD.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 ватта. Основная камера получила сенсор на 50 мегапикселей и дополнительный модуль, фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Съёмка видео ограничена форматом Full HD.

Среди характеристик смартфона Poco C85 указана защита корпуса по стандарту IP64, а для подключения доступны Wi-Fi пятого поколения, Bluetooth 5.x, разъём USB-C и классический аудиоджек на 3,5 мм. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами в режиме 4G.

Габариты Poco C85 составляют 173,16 на 81,07 миллиметра при толщине 8,2 мм, вес близок к 211 граммам. В качестве программной платформы заявлен Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.0. Корпус будет представлен в трёх цветах — фиолетовом, синем и чёрном, а по дизайну модель близка к Redmi 15C.