Анонс доступного смартфона Poco C85 із MediaTek Helio G81 Ultra, екраном 120 Гц та 33 Вт-зарядкою вже скоро

Компанія Xiaomi готується до прем’єри нового доступного смартфона Poco C85, що відноситься до доступного сегменту.

Смартфон Poco C85 оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц, пікова яскравість досягає 810 ніт. В основі лежить процесор MediaTek Helio G81 Ultra із підтримкою мереж четвертого покоління. Залежно від модифікації пропонуються версії з 6 або 8 гігабайтами оперативної пам’яті та накопичувачами на 128 або 256 гігабайт, передбачений слот для карт microSD.

Акумулятор ємністю 6000 мАг підтримує зарядку потужністю 33 Вт. Основна камера отримала сенсор на 50 мегапікселів та додатковий модуль, фронтальна камера має роздільну здатність 8 мегапікселів. Зйомка відео обмежена форматом Full HD.

Серед характеристик смартфона Poco C85 вказаний захист корпусу за стандартом IP64, а для підключення доступні Wi-Fi п’ятого покоління, Bluetooth 5.x, USB-C роз’єм і класичний аудіоджек на 3,5 мм. Смартфон підтримує роботу із двома SIM-картами в режимі 4G.

Габарити Poco C85 складають 173,16 на 81,07 міліметра при товщині 8,2 мм, вага близька до 211 грамів. Як програмну платформу заявлений Android 15 з фірмовою оболонкою HyperOS 2.0. Корпус буде представлений у трьох кольорах – фіолетовому, синьому та чорному, а за дизайном модель близька до Redmi 15C.