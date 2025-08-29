Анонс доступного смартфона Poco C85 із MediaTek Helio G81 Ultra, екраном 120 Гц та 33 Вт-зарядкою вже скоро29.08.25
Компанія Xiaomi готується до прем’єри нового доступного смартфона Poco C85, що відноситься до доступного сегменту.
Смартфон Poco C85 оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц, пікова яскравість досягає 810 ніт. В основі лежить процесор MediaTek Helio G81 Ultra із підтримкою мереж четвертого покоління. Залежно від модифікації пропонуються версії з 6 або 8 гігабайтами оперативної пам’яті та накопичувачами на 128 або 256 гігабайт, передбачений слот для карт microSD.
Акумулятор ємністю 6000 мАг підтримує зарядку потужністю 33 Вт. Основна камера отримала сенсор на 50 мегапікселів та додатковий модуль, фронтальна камера має роздільну здатність 8 мегапікселів. Зйомка відео обмежена форматом Full HD.
Серед характеристик смартфона Poco C85 вказаний захист корпусу за стандартом IP64, а для підключення доступні Wi-Fi п’ятого покоління, Bluetooth 5.x, USB-C роз’єм і класичний аудіоджек на 3,5 мм. Смартфон підтримує роботу із двома SIM-картами в режимі 4G.
Габарити Poco C85 складають 173,16 на 81,07 міліметра при товщині 8,2 мм, вага близька до 211 грамів. Як програмну платформу заявлений Android 15 з фірмовою оболонкою HyperOS 2.0. Корпус буде представлений у трьох кольорах – фіолетовому, синьому та чорному, а за дизайном модель близька до Redmi 15C.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Анонс доступного смартфона Poco C85 із MediaTek Helio G81 Ultra, екраном 120 Гц та 33 Вт-зарядкою вже скоро Poco Xiaomi смартфон
Серед характеристик смартфона Poco C85 вказаний захист корпусу за стандартом IP64, а для підключення доступні Wi-Fi п’ятого покоління
Google заблокує встановлення програм через apk з 2027 року Google Андроід безпека
Компанія Google позиціонує це як паспортний контроль для захисту користувачів від шкідливого ПЗ, яке часто поширюється через піратські сайти.
Анонс доступного смартфона Poco C85 із MediaTek Helio G81 Ultra, екраном 120 Гц та 33 Вт-зарядкою вже скоро
Google заблокує встановлення програм через apk з 2027 року
Samsung Galaxy Event 2025 з Galaxy S25 FE та планшетами Tab S11 з AI відбудеться 4 вересня
Spotify додала особисті повідомлення в додаток
Ці 17 смартфонів Oppo не отримають Андроїд 16
Samsung Galaxy Tab S10 Lite – бюджетний планшет із S Pen для навчання з ціною від €399
Apple представить iPhone 17 вже 9 вересня 2025 року
ОС Linux виповнилося 34 роки
Опубліковано вихідний код чат-бота xAI Grok 2.5
Doom запустили на зарядці Anker
ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже надійшли у продаж в Україні