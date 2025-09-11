Почему каждый год новые iPhone становятся дороже?

Когда-то iPhone можно было купить по относительно доступной цене, особенно в США. Сегодня стоимость флагманских моделей уверенно приближается к отметке в $1500, в некоторых странах даже превышает ее. Почему так происходит? Разберемся, из чего складывается цена и какие факторы влияют на ежегодный рост.

Технологии становятся сложнее

Смартфоны – это уже не просто средство связи. В современных моделях используется множество высокотехнологичных компонентов: камеры с несколькими объективами, нейросети для обработки изображений, чипы с архитектурой, приближенной к десктопной. Каждое улучшение требует дополнительных затрат на исследования, разработку, производство и тестирование.

К примеру, стоимость Айфон 17 включает в себя не только цену деталей, но и инвестиции Apple в экологичные материалы, безопасность данных и энергоэффективность. Компания делает акцент на качестве и инновациях, и это закономерно отражается в итоговой цене устройства.

Экономические и внешние факторы

Удорожание iPhone связано не только с внутренними факторами Apple, но и с глобальными процессами. За последние годы индустрия столкнулась с рядом вызовов:

рост цен на редкоземельные и полупроводниковые материалы;

логистические сбои и удорожание доставки;

инфляция и колебания валютных курсов;

повышение зарплат производственных работников в Азии;

экологические стандарты и сертификации.

Эти пункты не зависят от желания производителя, но неизбежно отражаются на цене. Даже упаковка стала более «зеленой», и это тоже влияет на себестоимость.

Рост цен – это стратегия?

Некоторые аналитики считают, что рост цен – часть маркетинговой стратегии Apple. Компания формирует имидж премиального бренда, где высокая цена воспринимается как признак элитности. На фоне флагманов с большой наценкой более доступные модели (базовый iPhone 17) выглядят привлекательно и получают высокий спрос. Разница между ними в цене ощутимая, и это еще один способ сегментировать пользователей по бюджету и потребностям.

Где купить и не переплатить?

Если вы планируете покупку нового смартфона, важно понимать, за что вы платите и где выгоднее покупать. Рекомендуем выбирать официальные площадки, там выше шанс получить оригинальный товар с гарантией, а также воспользоваться программами обмена или рассрочки.

Например, интернет-магазин продукции Apple My Cloud Store регулярно проводит акции, обновляет цены в зависимости от курса доллара и предлагает консультации по выбору модели. Это хороший способ сэкономить без риска получить неоригинальный гаджет.