Почему iPhone 17 Pro лучше, чем iPhone 17 Air

Сравнивать iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air на первый взгляд кажется странным: это смартфоны из разных миров. Аир в сети уже прозвали «тестовой версией складного Айфона». Он лёгкий, утончённый, с эффектной подачей и акцентом на внешний вид. Это устройство, созданное, чтобы удивлять, но за красотой скрываются компромиссы в начинке.

Про, напротив, остаётся верен своей роли: это инструмент для тех, кто ценит стабильность и производительность. Сильные камеры, мощная обработка мультимедиа и выверенный баланс функций делают его настоящим рабочим флагманом.

Air, конечно, вызывает восторг своей тонкостью и лёгкостью. Но если смотреть прагматично, в реальной повседневности побеждает Pro. Он надёжнее, автономнее и универсален для любых задач.

Камера

У 17 Аир фотоблок заметно скромнее. Всего два уровня зума, упрощённая вспышка и стабилизация. Нет макро. По возможностям он находится где-то между базовым семнадцатым и доступным 16e.

Pro — настоящий камерофон. Тройной модуль с оригинальным дизайном оснащен тремя сенсорами по 48 Мп, обеспечивает расширенный диапазон приближения и выдаёт снимки с феноменальной цветопередачей. Наличие LiDAR помогает быстро и точно фокусироваться даже в темноте. Для мобильной фотографии это полноценный инструмент профессионального уровня.

Батарея

Ультратонкий Air платит дизайном за автономность. Он выдерживает до 27 часов видео или около 22 часов стриминга. Для компенсации производитель предлагает фирменный внешний аккумулятор, но идея «смартфона-конструктора» с дополнительным блоком нравится далеко не всем.

17 Pro в этом плане куда надёжнее. Его батарея обеспечивает до 35-39 часов мультимедиа. И около 16 часов непрерывной работы экрана в реальных условиях. Быстрая зарядка тоже впечатляет. Адаптер на 40 Вт восполняет половину ёмкости всего за 20 минут, а с MagSafe и блоком 30 Вт — за полчаса.

Расцветки

Бренд традиционно делает ставку на имидж, и iPhone 17 Про не стал исключением. Помимо необычного оформления задней панели, он выделяется яркой палитрой цветов:

Cosmic Orange — смесь спелого цитруса, марсианского песка и огненной туманности; Deep Blue — глубокий оттенок ночного неба, насыщенный и выразительный; Silver — классическое серебро, универсальное и гармонично сочетающееся с любыми аксессуарами.

Процессор

С первого взгляда может показаться, что чипы у обоих смартфонов одинаковые. Но разница кроется в деталях. У флагмана на одно графическое ядро больше, что заметно ускоряет работу ресурсоёмких функций и обработку графики. Также дополняет преимущество улучшенный термодизайн. Pro оснащён вакуумной камерой охлаждения, тогда как сверхтонкий Air лишён этой системы. Это отражается на стабильности под нагрузкой.

Когда стоит выбрать Pro

Флагман создан для тех, кто хочет максимум и рассчитывает на долгосрочную надёжность. Он полезен в ситуациях, когда:

Нужно работать с графикой, видео или дополненной реальностью;

важны стабильность и высокая производительность в играх и «тяжёлых» приложениях;

требуется длительное время работы без подзарядки, включая использование с повербанком;

смартфон покупается «на годы вперёд», с запасом по мощности и функциям.

Apple сознательно сделала двоякий выбор между двумя этими моделями. Навороченную версию выбирают рассудком, оценивая силу и автономность. Облегченную модель — сердцем, ради лёгкости и необычного стиля.