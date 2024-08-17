Pixel Studio — новое приложение от Google для создания изображений искусственным интеллектом

Google официально представила новое приложение Pixel Studio для создания изображений на основе искусственного интеллекта, которое будет доступно на смартфонах серии Pixel 9. Эта программа использует модель Google Imagen 3, что позволяет быстро преобразовывать текстовые подсказки в изображения с низкой задержкой. Приложение предлагает функции редактирования изображений, включая изменение положения объектов и их удаление.

Pixel Studio позволяет создавать изображения на основе текстовых описаний, применяя технологии машинного обучения, аналогичные тем, что используются в генераторах изображений, таких как Midjourney. Приложение будет доступно бесплатно, без дополнительных подписок или платных функций.

Хотя процессор Google Tensor G4, установленный в Pixel 9, не обладает такой вычислительной мощностью, как специализированное облачное оборудование для искусственного интеллекта, на устройстве осуществляется редактирование уже готовых изображений, созданных моделью Imagen 3. Также было анонсировано улучшение функции Gemini, позволяющее перетаскивать изображения, созданные AI, непосредственно в электронные письма или чаты.

Этот релиз появился спустя несколько недель после анонса Apple Image Playground для iPhone, что подогревает конкуренцию на рынке генераторов изображений на основе искусственного интеллекта.

На неделе Google анонсировала новый складной смартфон Pixel 9 Pro Fold, который поступит в продажу в сентябре 2024 года по цене 1799 долларов. Это второе поколение складных устройств от компании, которое претерпело значительные улучшения в аппаратной части.

В частности, внешний дисплей теперь имеет диагональ 6,3 дюйма, а внутренний увеличен до 8 дюймов с пиковой яркостью 2700 нит. Устройство стало легче и тоньше благодаря обновленной конструкции с атласным покрытием алюминиевого корпуса: его вес уменьшился на 25 граммов, а толщина в сложенном состоянии составляет всего 10,5 мм.

Pixel 9 Pro Fold оснащен процессором Google Tensor G4, 16 ГБ оперативной памяти и на выбор двумя вариантами объёма внутреннего хранилища: 256 ГБ или 512 ГБ.

Смартфон будет работать на Android 14 и получит 7 лет обновлений безопасности и функциональных обновлений.

Камера устройства представлена основным 48-мегапиксельным сенсором и тремя дополнительными объективами, включая сверхширокоугольную камеру и телефотообъектив с 5-кратным зумом. Смартфон поддерживает новые функции от Google, такие как Video Boost и «Add Me».