Pixel Studio – нова програма від Google для створення зображень штучним інтелектом

Google офіційно представила нову програму Pixel Studio для створення зображень на основі штучного інтелекту, який буде доступний на смартфонах серії Pixel 9. Ця програма використовує модель Google Imagen 3, що дозволяє швидко перетворювати текстові підказки на зображення з низькою затримкою. Програма пропонує функції редагування зображень, включаючи зміну положення об’єктів та їх видалення.

Pixel Studio дозволяє створювати зображення на основі текстових описів, застосовуючи технології машинного навчання, аналогічні тим, що використовуються у генераторах зображень, таких як Midjourney. Програма буде доступна безкоштовно, без додаткових підписок або платних функцій.

Хоча процесор Google Tensor G4, встановлений у Pixel 9, не має такої обчислювальної потужності, як спеціалізоване хмарне обладнання для штучного інтелекту, на пристрої здійснюється редагування вже готових зображень, створених моделлю Imagen 3. Також було анонсовано покращення функції Gemini, що дозволяє перетягувати зображення, створені AI, безпосередньо в електронні листи чи чати.

Цей реліз з’явився за кілька тижнів після анонсу Apple Image Playground для iPhone, що підігріває конкуренцію на ринку генераторів зображень на основі штучного інтелекту.

На тижні Google анонсувала новий складний смартфон Pixel 9 Pro Fold, який надійде у продаж у вересні 2024 року за ціною 1799 доларів. Це друге покоління складних пристроїв від компанії, яке зазнало значних покращень в апаратній частині.

Зокрема, зовнішній дисплей тепер має діагональ 6,3 дюйми, а внутрішній збільшений до 8 дюймів з піковою яскравістю 2700 нит. Пристрій став легшим і тоншим завдяки оновленій конструкції з атласним покриттям алюмінієвого корпусу: його вага зменшилася на 25 грамів, а товщина у складеному стані складає всього 10 5 мм.

Pixel 9 Pro Fold оснащений процесором Google Tensor G4, 16 ГБ оперативної пам’яті та на вибір двома варіантами об’єму внутрішнього сховища: 256 ГБ або 512 ГБ.

Смартфон буде працювати на Android 14 та отримає 7 років оновлень безпеки та функціональних оновлень.

Камера пристрою представлена ​​основним 48-мегапіксельним сенсором та трьома додатковими об’єктивами, включаючи надширококутну камеру та телефотооб’єктив із 5-кратним зумом. Смартфон підтримує нові функції від Google, такі як Video Boost та “Add Me”.