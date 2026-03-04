Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд

По данным Variety, компания Paramount Skydance Corp. выплатила $2,8 млрд за расторжение соглашения между Netflix и Warner Bros. Discovery. Этот шаг снял юридическое ограничение, мешавшее закрытию собственной сделки Paramount.

Агентство Reuters сообщило, что приобретение Warner Bros. Discovery за $110 млрд уже состоялось, а официальное объявление ожидалось в тот же день.

Детали разрыва сделки с Netflix

Ранее Netflix уведомила SEC о том, что Warner Bros. Discovery направила официальное уведомление о расторжении прежнего соглашения о слиянии, чтобы заключить новую сделку с PSKY (Paramount Skydance).

Одновременно с расторжением договора PSKY, действуя от имени WBD, выплатила Netflix компенсацию в размере $2,8 млрд. Факт перечисления средств фактически подтвердил завершение нового соглашения.

На фоне новостей акции Paramount выросли на 24%, бумаги Netflix — на 13%. Инвесторы положительно отреагировали на отказ Netflix от участия в конкурентной борьбе за актив. По информации Reuters, компания рассчитывает без серьезных сложностей получить одобрение антимонопольных органов Евросоюза. Возможные требования по продаже активов, как ожидается, будут минимальными.

Условия сделки и сроки закрытия

Позднее издание Deadline сообщило об официальном объявлении сделки и привело совместное заявление сторон.

Согласно документу, Paramount приобретает Warner Bros. Discovery по цене $31 за акцию наличными. Соглашение единогласно одобрено советами директоров обеих компаний. Закрытие сделки запланировано на третий квартал 2026 года при условии получения регуляторных разрешений и одобрения акционеров WBD. Голосование ожидается в начале весны 2026 года.

Если процесс не завершится до 30 сентября 2026 года, акционеры WBD будут получать компенсацию в размере $0,25 на акцию за каждый квартал просрочки (расчет ведется ежедневно) до момента окончательного закрытия.

Контент и ключевые франшизы

Объединенная структура заявляет о расширении портфеля интеллектуальной собственности и усилении позиций в кино, телевидении и стриминге. В совместный каталог войдут франшизы, включая «Гарри Поттера», «Миссию невыполнима», «Лучший стрелок», проекты вселенной DC, «Губку Боба Квадратные Штаны», а также сериал Игра престолов.

Компании заявляют, что объединение активов позволит усилить позиции на глобальном рынке стриминга и линейного телевидения за счет консолидации студийных и платформенных ресурсов.