Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд  

Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд04.03.26
За даними Variety, компанія Paramount Skydance Corp. виплатила $2,8 млрд за розірвання угоди між Warner Bros. Discovery. Цей крок зняв юридичне обмеження, що заважало закриттю власної угоди Paramount.
Агентство повідомило, що придбання Warner Bros. Discovery за $110 млрд вже відбулося, а офіційне оголошення очікувалося того ж дня.
Деталі розриву угоди з Netflix
Раніше Netflix повідомила про те, що Warner Bros. Discovery надіслала офіційне повідомлення про розірвання колишньої угоди про злиття, щоб укласти нову угоду з PSKY (Paramount Skydance).
Одночасно із розірванням договору PSKY, діючи від імені WBD, виплатила Netflix компенсацію у розмірі $2,8 млрд. Факт перерахування коштів фактично підтвердив завершення нової угоди.
На тлі новин акції Paramount зросли на 24%, папери Netflix – на 13%. Інвестори позитивно відреагували на відмову Netflix від участі у конкурентній боротьбі за актив. За інформацією Reuters, компанія розраховує без серйозних складнощів отримати схвалення антимонопольних органів Євросоюзу. Можливі вимоги щодо продажу активів, як очікується, будуть мінімальними.
Умови угоди та строки закриття
Пізніше видання Deadline повідомило про офіційне оголошення угоди та привело спільну заяву сторін.
Згідно з документом, Paramount купує Warner Bros. Discovery за ціною $31 за акцію готівкою. Угода одноголосно схвалена радами директорів обох компаній. Закриття операції заплановано на третій квартал 2026 року за умови отримання регуляторних дозволів та схвалення акціонерів WBD. Голосування очікується на початку весни 2026 року.
Якщо процес не завершиться до 30 вересня 2026 року, акціонери WBD отримуватимуть компенсацію у розмірі $0,25 на акцію за кожний квартал прострочення (розрахунок ведеться щоденно) до моменту остаточного закриття.
Контент та ключові франшизи
Об’єднана структура заявляє про розширення портфеля інтелектуальної власності та посилення позицій у кіно, телебаченні та стримінгу. У спільний каталог увійдуть франшизи, включаючи “Гаррі Поттера”, “Місію нездійсненна”, “Кращий стрілець”, проекти всесвіту DC, “Губку Боба Квадратні Штани”, а також серіал Гра престолів.
Компанії заявляють, що об’єднання активів дозволить посилити позиції на глобальному ринку стримінгу та лінійного телебачення за рахунок консолідації студійних та платформних ресурсів.
