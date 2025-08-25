Отчет MIT уронил в цене акции ИИ-компаний

MIT опубликовал отчет, который серьезно охладил ажиотаж вокруг генеративного ИИ на Уолл-стрит. Документ под названием The GenAI Divide: State of AI in Business 2025 показал, что обещанная «золотая лихорадка» пока не принесла бизнесу ощутимой отдачи.

Исследование основано на 150 интервью с топ-менеджерами, опросе 350 сотрудников и анализе 300 внедрений AI. Результаты оказались разочаровывающими: менее 10% пилотных проектов дали заметный прирост доходов, а серьезную прибыль принесли лишь 5%. Остальные 95% инициатив не отразились на показателях компаний.

На бирже это вызвало мгновенную реакцию. Акции Nvidia просели на 3,5%, Arm Holdings — на 3,8%, Palantir потеряла почти 9%. Под давлением оказались и акции Meta после новостей о перестройке AI-подразделения.

Автор отчета Адитья Чалапалли отмечает, что проблема не в самих моделях, а в их применении. По его словам, наибольший эффект демонстрируют небольшие стартапы с ИИ, работающие над конкретными задачами совместно с клиентами: их выручка в отдельных случаях выросла с нуля до 20 млн долларов за год.

MIT также указывает на неэффективное распределение инвестиций: свыше половины бюджетов уходит в маркетинг и продажи, тогда как реальную прибыль дает «скучная» автоматизация бэк-офиса и отказ от аутсорсинга. При этом использование внешних специализированных решений оказалось успешным в 67% случаев, тогда как собственные разработки принесли результат лишь в трети проектов.

Фоном прозвучали и слова главы OpenAI Сэма Альтмана, предупредившего о формировании «пузыря ИИ». По его оценке, «некоторые инвесторы потеряют много денег, но в долгосрочной перспективе общество выиграет».

В совокупности отчет MIT и заявления Альтмана усилили сомнения аналитиков: ажиотаж вокруг генеративного ИИ все больше напоминает перегрев, способный дорого обойтись рынку.